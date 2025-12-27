Đina Džinović pogasila sve društvene mreže: Bila je senzacija na internetu, evo zašto se odlučila za radikalan potez

Đina Džinović želi da se posveti svom životu van javnosti.

Izvor: IG djinadzinovic

Đina Džinović, ćerka poznatog pjevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić, u posljednje vrijeme gotovo se u potpunosti povukla iz javnosti.

Do skoro je bila veoma aktivna na društvenim mrežama, gdje je okupljala veliki broj pratilaca i važila za jednu od uticajnijih mladih influenserki, a sada je iznenada ugasila svoje profile i odlučila da napravi radikalnu promjenu u životu. Kako navodi izvor blizak porodici, odluka o povlačenju nije donijeta preko noći.

Pogledajte fotografije Đine Džinović:

Sve joj prekipjelo

"Đina je duže vreme bila izložena pritiscima, komentarima i neprijatnim situacijama koje su dolazile s javnom pažnjom. Sve je to počelo ozbiljno da utiče na njen mir i svakodnevicu", tvrdi njena prijateljica.

Iako je godinama bila prisutna u medijima, često i bez sopstvene želje, Đina je, prema riječima izvora, željela da se distancira od javnog života i fokusira na sebe, obrazovanje i privatne planove.

Životne promjene

"Shvatila je da joj je potreban predah i da želi život daleko od reflektora, bar u ovom periodu", dodaje sagovornica.

Gašenje društvenih mreža mnoge je iznenadilo, s obzirom na to da je upravo na tim platformama gradila prepoznatljiv imidž i imala uspješnu saradnju s brojnim brendovima. Ipak, čini se da je lični mir imao prednost nad popularnošću i javnim eksponiranjem.

Ni Đina, kao ni članovi njene porodice, nisu se zvanično oglašavali povodom ove odluke, ali izvori tvrde da ima punu podršku najbližih, a najviše oca, koji je bio žestoki protivnik promocije na Instagramu.