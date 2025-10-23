Đina Džinović i Hana Ikodinović uživale su u jednom prestoničkom klubu na nastupu Nataše Bekvalac.
Ćerka Meline i Harisa Džinovića, Đina Džinović, sinoć je viđena u beogradskom klubu, gdje se provodila u društvu Hane Ikodinović na nastupu Nataše Bekvalac. Hana je tom prilikom okupila najbliže prijateljice, među kojima je bila i Đina, pa je ženska ekipa uživala u veseloj atmosferi, hitovima i energičnom nastupu popularne pjevačice.
Pogledajte fotografije Đine i Hane:
Đina Džinović i Hana Ikodinović izazovnim plesom zapalile klub: Na nastupu Nataše Bekvalac bile glavna atrakcija
Njih dvije su tokom večeri bile nerazdvojne, stalno su se držale jedna uz drugu i snimale zajedničke trenutke, a pažnju su privlačile i svojim zanimljivim modnim izborima.
Đina i Hana su ponosno nosile uske haljine, jedna je izabrala dugu, dok je druga obukla mini kroj, ali su obije istakle svoje obline i plenu pažnju prisutnih.
Iznenadila mamu
Podsjetimo, pjevačica Nataša Bekvalac nedavno je održala promociju svog novog albuma u jednom beogradskom lokalu. Nju je iznenadila njena ćerka Hana, koja se popela na binu dok je Nataša svečano sjekla tortu.