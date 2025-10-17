logo
Đina Džinović obrisala Instagram: Riješila da napusti Srbiju, a novi potez srpske influenserke šokirao sve na mrežama

Autor Dragana Tomašević
0

Ćerka Harisa i Meline Džinović Đina Džinović, obrisala Instagram nalog na kojem je imala veliki broj pratilaca

Đina Džinović obrisala Instagram: Riješila da napusti Srbiju, a novi potez srpske influenserke šokir Izvor: Instagram/djinadzinovic

Vijesti o porodici Džinović samo pristižu.

Ubrzo nakon što je otkriveno da se Melina Džinović, bivša supruga Harisa Džinovića ponovo udaje, ovog puta za biznismena iz Monaka, mediji su prenijeli da se u Harisovoj vili na Senjaku odvija drama.

Njegova ćerka Đina Džinović je odlučila da napusti Srbiju i preseli se kod majke i započne novi život i karijeru, nakon čega se oglasio pjevač i rekao da "djevojka od 22 godine ima pravo da bira mjesto stanovanja" i podržao njenu odluku.

Ipak, danas je pratioce Đine Džinović, koja je aktivna na mrežama Instagram i Tiktok, sačekalo iznenađenje.

Džinovićeva je obrisala Instagram na kome je vrlo aktivna i gdje je imala veliki broj pratilaca, pa je time šokirala domaću javnost.

Đina se ovim putem nije oglašavala kako bi objasnila svoju odluku.

