Đina Džinović se javno obratila Melini: Evo šta joj je poručila nakon što je Haris izjavio da ne priča sa ćerkom

Đina Džinović na emotivan način je čestitala svojoj majci rođendan.

Izvor: Instagram printscreen/ djinadzinovic

Melina Džinović danas slavi svoj 44. rođendan, a tim povodom oglasila se njena ćerka Đina, koja je već neko vrijeme u centru pažnje javnosti. Na Instagramu je prati više od 150 hiljada ljudi, a povodom maminog rođendana podijelila je dirljivu objavu kojom je pokazala koliko je ponosna i koliko joj znači njihova povezanost

Pogledajte fotografije Đine Džinović:

"Majkić moj, danas je dan koji ću zauvijek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario… Ne postoji riječ koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i neverovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha", napisala je Đina mali rođendansku čestitku, a onda nastavila:

"Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš… Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi… Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvijek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše", napisala joj je Đina javnu poruku.

Izvor: Instagram printscreen/ djinadzinovic

Haris o Melini

Podsjećamo, Haris Džinović je nedavno, gostujući u emisiji "Premijera – vikend specijal", otvoreno govorio o zahlađenim odnosima sa ćerkom, a tom prilikom se osvrnuo i na bivšu suprugu.

"Danas je svega za dva dana dosta, tako i mog života. Iskreno, dvije zvijezde je mnogo u kući. Samo je jedna prava zvijezda, a druga je nabeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može – nisam ja samo davao iz džepa. Davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio. Ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to, šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali ju je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe. Iznio sam lako, iako nije bilo lako", rekao je pjevač.