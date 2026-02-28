Izvoz pao 32,7 odsto, pokrivenost uvoza izvozom smanjena na 14,3 odsto

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u januaru ove godine iznosila je 233,5 miliona eura, što je 18,8 odsto manje u odnosu na isti mjesec prošle godine, pokazuju preliminarni podaci Uprava za statistiku Crne Gore MONSTAT.

Vrijednost izvoza u januaru iznosila je 29,2 miliona eura, dok je uvoz dostigao 204,3 miliona eura. U poređenju sa januarom 2025. godine, izvoz je manji za 32,7 odsto, dok je uvoz smanjen za 16,3 odsto.

Iz MONSTAT-a su saopštili da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 14,3 odsto, što je manje nego u istom periodu prošle godine, kada je taj pokazatelj iznosio 17,7 odsto.

Struktura izvoza i uvoza

Prema strukturi izvoza po Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), najzastupljenija su bila mineralna goriva i maziva (sektor 3) u vrijednosti od 10 miliona eura. U okviru ove grupe dominantnu stavku činila je električna energija sa 8,4 miliona eura.

Kada je riječ o uvozu, najviše su zastupljene mašine i transportni uređaji (sektor 7) u ukupnom iznosu od 48,1 milion eura, od čega se 20,9 miliona eura odnosi na drumska vozila.

Najznačajniji trgovinski partneri

Najveći spoljnotrgovinski partneri Crne Gore u izvozu bili su Srbija sa 7,8 miliona eura, Bosna i Hercegovina sa 4,8 miliona i Luksemburg sa 2,1 milion eura.

U uvozu su vodeći partneri bili Srbija sa 33,5 miliona eura, Kina sa 25,9 miliona i Njemačka sa 19,1 milion eura.

Najveća spoljnotrgovinska robna razmjena ostvarena je sa potpisnicama CEFTA sporazuma i zemljama Evropska unija.