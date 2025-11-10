"Nisam sa ćerkom u normalnim odnosima": Haris Džinović nakon bivše supruge opleo po Đini

Haris Džinović nedavno se dotakao razvoda od Meline, a sada je progovorio i o odnosu sa ćerkom

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović, IG djinadzinovic

Pjevač Haris Džinović nedavno je prvi put progovorio o krahu dugogodišnjeg braka, dotakavši se i porodičnih problema. Pjevač je priznao da teško podnosi razvod iako to isprva nije želio da pokaže, a potom je spomenuo i bivšu suprugu Melinu, kao i ćerku Đinu.

Mnoge je iznenadilo priznanje da je sa Đinom u sukobu, a takođe je poručio Melini da je "bolje da ćuti".

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htjela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigdje nije savršeno, ni u jednoj porodici - iskreno je rekao pjevač.

- Danas je svega za dva dana dosta, tako i mog života. Iskreno, dvije zvijezde je mnogo u kući. Samo je jedna prava zvezda, a druga je nabijeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može - nisam ja samo davao iz džepa. Davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio. Ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to, šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali ju je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe. Izneo sam lako, iako nije bilo lako - rekao je Haris u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Pogledajte još Đininih fotografija:

Inače, ćerka slavnog pjevača u poslednje vrijeme se često javljala iz Monaka, a u jednom trenutku je podijelila i da je zanima dizajn, te da zajedno sa majkom radi na dizajnu haljina njenog brenda.