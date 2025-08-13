Izgubila je strpljenje, ne može više da ga trpi: Tom Kruz dobio ultimatum od 26 godina mlađe djevojke

Ana de Armas već nekoliko mjeseci se viđa sa poznatim glumcem, ali njegov stav počinje sve više da joj smeta.

Već skoro šest mjeseci Ana de Armas je u romantičnoj vezi sa poznatim holivudskim glumcem Tomom Kruzom, ali se navodno sve teže nosi sa tajnovitošću i skrivanjima njihove ljubavi. Izvori bliski paru za sajt radaronline.com kažu da je na početku Ana prihvatala diskretnost, ali da sada zahtjeva jasnu javnu potvrdu i definisanu budućnost.

"Na početku je igrala po pravilima", kaže izvor, "ali kako je vrijeme prolazilo, njena frustracija je rasla. Želi da bude javno priznata kao Kruzeva djevojka i ne razumije zašto on oklijeva."

Takođe, izvor dodaje da je teško biti u vezi sa Tomom jer on "očekuje da sve bude po njegovom i teško podnosi kada mu neko suprotstavlja stav". Ana je, kako se tvrdi, jasno stavila do znanja da želi da gradi budućnost sa djecom, a sa svojih 37 godina zna da vrijeme ne čeka. Iako je razlika u godinama između njih 26 godina, Ana želi porodicu sa njim.

Ana neće ostati uz njega ako nastavi da je skriva

"Željela bih da imam djecu i porodicu, što prije ako je moguće", rekla je Ana za magazin F. "Ali to nije samo do mene. Ljubav je nepredvidiva; nikad ne znaš kada će prava ljubav stići. Veze se ne mogu kontrolisati: život nije film."

Ranije ove godine Ana je za emisiju Good Morning America otkrila da radi na nekoliko projekata sa Tomom, kao i sa renomiranim rediteljima Dagom Limanom i Kristoferom Mekerijem. Njihova veza se dodatno učvrstila kada su 14. februara viđeni zajedno u Londonu, a potom su uslijedili zajednički javni nastupi, pa čak i vožnje helikopterom.

Ipak, prema izvorima, Ana smatra da je izlazak u javnost ključni korak za izgradnju ozbiljne veze, za razliku od trenutnog skrivanja.

"Za nju je javno priznavanje prve stepenica ka nečemu pravom. A činjenica da on još oklijeva je ozbiljan znak upozorenja."

"Ana više ne želi da trpi odugovlačenja. Ako nastavi ovako, neće ostati uz njega."

