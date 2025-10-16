Tom Kruz raskinuo s Anom de Armas: Ostavio jednu od najljepših glumica

Holivudski glumac Tom Kruz raskinuo vezu sa 26 godina mlađom glumicom Anom de Armas

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Holivudski glumac Tom Kruz, raskinuo je sa Anom de Armas i to ubrzo pošto je i njegova bivša supruga Nikol Kidman objavila da se razvodi.

Izvori za strane medije tvrde da se par razišao jer su se emocije ugasile, ali su ostali u prijateljskim odnosima.

Izvor: printscreen/x/Jakey
Izvor: printscreen/x/Jakey
Izvor: MC2 William Bennett IV/US Navy / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia
Izvor: printscreen/youtube/Eurosport
Izvor: printscreen/youtube/Eurosport
Izvor: instagram/victoriacanal
Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia
Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers
Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers

"Tom i Ana su se dobro proveli zajedno, ali je njihovo vrijeme kao paru isteklo. Oni će ostati dobri prijatelji, ali se više ne zabavljaju. Shvatili su da je bolje da ostanu prijatelji. Varnice među njima više ne postoje, ali oni i dalje vole jedno drugo na svoj način. Ana je već dobila ulogu u njegovom sledećem filmu, tako da će nastaviti da rade zajedno",

Par je poslednji put viđen zajedno u julu, kada se i saznalo za njihovu romansu. Tada ih je paparaco snimio dok su se šetali držeći se za ruke, a kako su izvori rekli romanse je započeta početkom ove godine.

"Tom je obasipao Anu poklonima otkako su se upoznali, on je pažljiv“, rekao je izvor ekskluzivno za Dejli mejl u julu.

"Što su se više upoznavali, to su pokloni postajali skuplji. Bilo je tu i nakita poput zlatnih narukvica, kao i dizajnerske odeće, stvari koje bi svaka djevojka voljela. Ali, vjerovatno najveći poklon koji joj je dao je mogućnost da otputuje sa Tomom gdje god poželi. Realno, malo ljudi to može sebi da priušti. Ana voli da putuje".

Kruzova bivša supruga Nikol Kidman prije nešto više od nedelju dana objavila je da se razvodi od dugogodišnjeg partnera Kita Urbana što je iznenadilo cio svijet.

(Nova, MONDO)