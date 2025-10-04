Tom Kruz želi da se vjenča u svemiru: Bivša žena mu se razvela, a on planira najluđu svadbu sa 26 godina mlađom

Tom Kruz i Ana de Armas žele da postanu prvi par koji se venčao u svemiru.

Izvor: Youtube printscreen: BBC Radio 1

Holivudski glumci Tom Kruz i Ana de Armas ponovo su u centru pažnje, ovog puta zbog glasina o izuzetno neobičnom i avanturističkom planu za svoje venčanje. Prema informacijama iz svetskih medija, par razmatra opcije koje prevazilaze sve tradicionalne ceremonije, od venčanja pod vodom, preko izgovaranja zavjeta tokom padobranskog skoka, pa sve do vjenčanja u svemiru.

Izvori bliski paru otkrivaju da Tom Kruz, poznat po svojoj strasti prema opasnim akcionim scenama i istraživanju svemira, želi da njihov veliki dan bude zaista "veći od života".

Prema pisanju portala Radar Online, par je razmatrao nekoliko različitih ideja, pri čemu je Kruz posebno fasciniran mogućnošću da budu prvi par koji će se venčati u svemiru. Takođe, pominje se i ideja da izgovore zavjete dok padaju padobranom, što jasno pokazuje da žele da njihova ceremonija bude što spektakularnija i nezaboravna.

Ove vijesti dolaze nakon meseci nagađanja o njihovoj vezi, pošto su Kruz i Ana viđeni zajedno na brojnim javnim događajima. Iako nijedan od njih nije javno potvrdio romansu, njihova zajednička pojavljivanja drže fanove i medije u stalnoj napetosti.

Podsjećamo, Tom Kruz je do sada bio tri puta u braku, sa Mimi Rodžers, Nikol Kidman i Kejti Holms. Ana de Armas je ranije bila u braku sa španskim glumcem Markom Klotetom, a takođe je bila u vezi sa glumcem Benom Aflekom.

Ne treba izostaviti ni činjenicu da se ove priče pojavljuju upravo u trenutku kada je Nikol Kidman okončala brak sa Kitom Urbanom, dok Ben Aflek navodno pokazuje znake ljubomore zbog Tomove veze sa Anom – što čitavoj priči daje još više drame i holivudskog sjaja.