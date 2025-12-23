logo
"Imam cistu, moram na operaciju": Oglasio se pjevač i potvrdio sve

Autor Đorđe Milošević
0

Peđa Jovanović otkrio je detalje operacije koja ga čeka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Peđa Jovanović oglasio se za domaće medije nakon navoda da je spakovao kofere i uputio se u Beč, gdje ga čeka komplikovana operacija koja je neodložna.

Muzičar ističe da je tačno da će imati zahvat, ali da je on zakazan tek za mart, kao i da je u pitanju cista na glasnim žicama.

"Imam cistu na glasnoj žici, jako je mala, rutinski zahvat je u pitanju, nije ništa ozbiljno", naglasio je Peđa.

"Operacija mi je tek u martu, baš zato što nije u pitanju ništa hitno niti strašno. To apsolutno ne utiče na moj posao, ovo radim da bih eliminisao minimalni problem koji se pojavio", istakao je Jovanović.

Izvor. Telegraf/ Mondo

