Peđa Jovanović mora na hitnu operaciju: Napustio Srbiju, poznati svi detalji

Peđa je odmah nakon koncerta spakovao kofere i napustio našu zemlju.

Pjevač Peđa Jovanović suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom zbog kojeg mora na hitnu operaciju u Beču. Kako je poznato, Jovanović ima poteškoće sa glasnim žicama, a ljekari su procijenili da je operativni zahvat neophodan.

Peđa je proteklog vikenda uspješno priveo kraju niz rasprodatih koncerata u Beogradu, nakon čega je bez odlaganja spakovao stvari i otputovao u austrijsku prijestonicu. Tamo je obavio detaljne lekarske konsultacije, a očekuje se da će operacija biti obavljena već tokom ove nedelje.

"Bukvalno noć posle koncerta Peđa je otputovao u Beč. On je svoje rezultate već poslao na kliniku i otišao je na konsultacije. Operacija će, izgleda, biti neizbježna. Njemu predstoji oporavak od dvije nedelje i on u to vrijeme nema zakazanih nastupa. On vjeruje da će da se oporavi do prvog sledećeg termina i koncerta koji ima neposredno prije Nove godine. On mora da riješi taj problem koji ima, ali nije mu baš svejedno i nije srećan otišao na taj put. Vjerujemo i nadamo se da će sve biti u redu. Moraće da ćuti i da se ne napreže tih dana posle operacije. Onda slede i vježbe, ali vjerujemo da će da se vrati do kraja godine sve u normalu. Zato je i odabrao kliniku u Beču jer oni imaju neke nove metode operacija, a i oporavak traje mnogo kraće nego da je operacija rađena ovdje ili u okruženju", priča njegov prijatelj za domaće medije.

