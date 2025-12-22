Zašto Anastasija Ražnatović godinama ne razgovara sa svojom kumom: Pričalo se da joj je uzela dečka, isplivala istina

Anastasija Ražnatović svojevremeno je krstila svoju drugaricu Lunu Đogani, a onda su im se putevi razišli.

Anastasija Ražnatović uživa u ljubavi sa poznatim fudbalerom. Nemanja Gudelj i pjevačica žive u Španiji i jedna od najvećih strasti su im putovanja. Prije udaje Anastasija je bila sklona dugim vezama, ali i dugim prijateljstvima. U medijama se često spominje njena drugarica sa kojom je odrastala, Tara Milutinović koja je bila i kuma na vjenčanju.

Bile su nerazdvojne

Malo ko se sjeća da je Anastasija bila nerazdvojna i sa Lunom Đogani, sa kojom se redovno oglašavala na društvenim mrežama i kačila zajedničke fotografije. Ljubav između njih je kulminirala kada ju je Ražnatovićeva krstila.

Ubrzo nakon toga odnos im je zahladnio, a Luna je nedavno za Kurir progovorila o bivšoj prijateljici.

"Pričalo se da sam joj uzela dečka, ona se nije oglašavala do skoro i time se smatralo da je ona te priče potvrdila. Bilo mi je mnogo teško, ona mi je i krštena kuma. Mnogo toga smo prošle zajedno i nikada neću moći da zaboravim taj dio svog života. Ništa se konkretno nije desilo, putevi su nam se razišli. Odrasle smo zajedno i samo se u jednom trenutku naša mišljenja nisu uklapala. Ona se zaljubila, bila je stalno sa tim dečkom, ja sam imala nešto svoje i samo se se razišli. Nismo se svađale, ni vrijeđale. Nikada nisam dobila ružnu riječ od nje, niti ona od mene", objasnila je Luna za Kurir.

Kako je otkrila, uvijek će se sjećati lijepih situacija sa njom, ali i da joj je žao što nisu više prijateljice.

"Žao mi je što nismo ostale prijateljice, ipak smo kume. Kada sam odlučila da se krstim, niko mi nije bio bitniji od nje. Bila je kao dio mene, mnogo smo bile bliske. Željela sam da moja kuma bude neko sa kim dijelim sve i kome mogu da se otvorim", istakla je Luna.