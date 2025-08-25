logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tako je bilo suđeno": Kuma odstranila Anastasiju Ražnatović iz života i prvi put progovorila o razlozima

"Tako je bilo suđeno": Kuma odstranila Anastasiju Ražnatović iz života i prvi put progovorila o razlozima

Autor Ana Živančević
0

Luna Đogani i Anastasija Ražnatović bile su nerazdvojne tokom tinejdžerskih dana, ali su se vremenom udaljile.

Kuma odstranila Anastasiju Ražnatović iz života Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija

Nakon mnogo godina, Luna Đogani konačno je progovorila o prekidu komunikacije sa nekadašnjom bliskom prijateljicom i kumom, Anastasijom Ražnatović, naglasivši da neki ljudi s razlogom više nisu dio njenog života.

Luna je pune dve godine živela u porodičnoj kući Anastasije Ražnatović, kojoj je bila i kuma na krštenju. Ipak, uprkos bliskosti i zajedničkom životu, vremenom su prestale da komuniciraju. Do sada, ni jedna od njih nije javno govorila o razlozima prekida prijateljstva.

Izvor: Pritnscreen/Facebook

Ipak, Luna je prva progovorila o svojoj kumi Anastasiji koju nije srela godinama.

"Godinama se nismo ni čule ni vidjele. Znam da živi u Sevilji, pratim na društvenim mrežama. Međutim, odavno nemamo nikakav kontakt. Nismo čak ni čestitale jedna drugoj kada je bilo povoda za slavlje", priznaje za domaće medije Luna Đogani koja je na pitanje da li joj je žao što se više ne druže, tim prije što su u jednom periodu bile nerazdvojne dala jasan odgovor.

"Vjerujem da se namjesti da se ljudi jedni drugima jednostavno 'odstrane' iz života. Neki ljudi treba da budu u tvom životu, neki ne, s razlogom. Tako je suđeno. Bože moj, bitno je da smo živi i zdravi, da smo dobro, svako u svom životu", zaključila je.

Anastasija se u međuvremenu udala za Nemanju Gudelja sa kojim živi u Sevilji, a ne davno je pokazala kako izgleda njihova luksuzna vila.

Pogledajte fotografije Anastasije Ražnatović:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Anastasija Ražnatović Luna Đogani

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ