"Tako je bilo suđeno": Kuma odstranila Anastasiju Ražnatović iz života i prvi put progovorila o razlozima

Luna Đogani i Anastasija Ražnatović bile su nerazdvojne tokom tinejdžerskih dana, ali su se vremenom udaljile.

Nakon mnogo godina, Luna Đogani konačno je progovorila o prekidu komunikacije sa nekadašnjom bliskom prijateljicom i kumom, Anastasijom Ražnatović, naglasivši da neki ljudi s razlogom više nisu dio njenog života.

Luna je pune dve godine živela u porodičnoj kući Anastasije Ražnatović, kojoj je bila i kuma na krštenju. Ipak, uprkos bliskosti i zajedničkom životu, vremenom su prestale da komuniciraju. Do sada, ni jedna od njih nije javno govorila o razlozima prekida prijateljstva.

Ipak, Luna je prva progovorila o svojoj kumi Anastasiji koju nije srela godinama.

"Godinama se nismo ni čule ni vidjele. Znam da živi u Sevilji, pratim na društvenim mrežama. Međutim, odavno nemamo nikakav kontakt. Nismo čak ni čestitale jedna drugoj kada je bilo povoda za slavlje", priznaje za domaće medije Luna Đogani koja je na pitanje da li joj je žao što se više ne druže, tim prije što su u jednom periodu bile nerazdvojne dala jasan odgovor.

"Vjerujem da se namjesti da se ljudi jedni drugima jednostavno 'odstrane' iz života. Neki ljudi treba da budu u tvom životu, neki ne, s razlogom. Tako je suđeno. Bože moj, bitno je da smo živi i zdravi, da smo dobro, svako u svom životu", zaključila je.

Anastasija se u međuvremenu udala za Nemanju Gudelja sa kojim živi u Sevilji, a ne davno je pokazala kako izgleda njihova luksuzna vila.

