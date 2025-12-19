Teroristička organizacija Islamska država (ISIS) pohvalila je osumnjičene napadače iz Bondija, nazivajući ih "lavovima" i "izvorom ponosa", uz poruku kojom pozdravlja buduće napade.

Izvor: Claudio Galdames A / AFP / Profimedia/Printscreen

Navid Akram (24) i njegov otac Sajid Akram (50) optuženi su da su u nedelju otvorili vatru na okupljene Jevreje koji su na plaži Bondi obilježavali prvi dan Hanuke.

Navid Akram se nalazi u bolnici pod policijskom stražom, nakon što je pogođen u razmjeni vatre sa policijom. Iz kome se probudio u utorak i protiv njega je podignuta optužnica sa 59 krivičnih djela.

Njegov otac Sajid, koji je posjedovao legalnu dozvolu za vatreno oružje, ubijen je na licu mjesta tokom policijske intervencije.

Vidi opis ISIS pohvalila pucnjavu u Bondiju: Napadače nazvali "lavovima", upozorili da slijede novi napadi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: FOTO/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

ISIS se oglasio putem Telegrama

Teroristička organizacija je u svom nedeljnom biltenu Al-Naba, koji se distribuira putem aplikacije Telegram, u petak pohvalila oca i sina.

Međutim, ISIS nije preuzeo odgovornost za napad u kojem je poginulo 16 ljudi, među njima i desetogodišnja djevojčica, dok je više od 40 osoba hospitalizovano. U saopštenju se navodi da su napadači možda bili "inspirisani učenjima Islamske države“, ali se organizacija zaustavila prije formalnog preuzimanja odgovornosti.

Ipak, navodi se da su "revnosni odgovorili na poziv".

ISIS upozorio da slijede novi napadi

U zastrašujućem dijelu saopštenja, ISIS je pohvalio napadače jer su "sproveli preporuke da se napadaju praznici i masovna okupljanja“, uz upozorenje da će uslijediti novi napadi.

"Bilo da su napadači primili naše smjernice i podršku ili su rezultat našeg podsticanja i politike… vaša djela, o stranci, neće biti iznenađenje u krvi i krvoproliću", navodi se u saopštenju.

Zapaljiva poruka protiv Zapada

U nastavku teksta, ISIS iznosi optužbe protiv zapadnih država:

"Ako zatvarate muslimane u migrantske kampove, zabranjujete im mjesta bogosluženja, a zatim sprovodite zvanična naređenja za ubijanje Jevreja i hrišćana, i ako na svakoj ulici otimete muslimane, mučite ih, vrijeđate, zatvarate, ponižavate i sramotite - nemojte se iznenaditi ako praznična sezona bude natopljena krvlju i ako njihova slavlja budu prekinuta“, pisalo je.

Ova izjava dolazi u trenutku kada policija ispituje moguće veze porodice Akram sa islamskim ekstremizmom, nakon što su eksploziv i ručno pravljene ISIS zastave pronađeni u automobilu registrovanom na Navida Akrama, na mjestu napada.

Policija: Napad "inspirisan ISIS-om"

Komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lenjon izjavio je ranije ove nedelje da preliminarna istraga ukazuje na to da je napad bio "inspirisan ISIS-om".

Otac i sin su, prema navodima policije, snimili ISIS-stilski propagandni video u iznajmljenom Airbnb smještaju u Kempsi prije smrtonosnog napada, u kojem su iznosili ekstremističke stavove.

Sumnjivo putovanje na Filipine

Jedna od ključnih linija istrage odnosi se na njihovo jednomjesečno putovanje na Filipine u novembru, koje vlasti još uvijek istražuju.

Njihova krajnja destinacija bio je Davao, grad na jugu zemlje i glavni grad ostrva Mindanao, koje je decenijama poznato kao žarište islamskih militanata, naročito nakon poraza ISIS-a u Siriji 2019. godine.

Nova hapšenja u Sidneju

Pohvale Islamske države dolaze u trenutku kada je grupa muškaraca uhapšena u jugozapadnom Sidneju u četvrtak oko 17 časova, a koji su, prema navodima, dijelili istu ekstremističku ideologiju kao i osumnjičeni napadači.

Teško naoružani pripadnici specijalnih jedinica presreli su dva automobila i uhapsili grupu tokom dramatične antiterorističke operacije.

Policija: Moguća veza sa Bondijem, ali nema dokaza

Zamjenik komesara policije Dejvid Hadson izjavio je za radio 702 ABC Sydney da su uhapšeni muškarci doputovali iz Viktorije i da su bili poznati policiji.

"Imamo određene indikacije da je Bondi bio jedna od lokacija koje su možda planirali da posjete, ali za sada nemamo dokaze o konkretnoj nameri", rekao je Hadson.

Sumnja na ekstremističku ideologiju

Na pitanje da li muškarci imaju veze sa islamskim ekstremizmom, Hadson je odgovorio:

"To je naše uvjerenje u ovom trenutku, da", rekao je.

Policija, međutim, navodi da nije utvrđena direktna veza sa istragom terorističkog napada u Bondiju, a motiv uhapšenih za sada ostaje nejasan.

(Daily Mail/Mondo)