Kem Džonson, saigrač Nikole Jokića, medijima je govorio o uspjehu prijatelja koji ga u očima javnosti jedini brani

Nikola Jokić je oborio još jedan rekord NBA ligi. Ovog puta postao je najbolji dodavač među centrima u istoriji takmičenja, tako što je na toj listi prestigao legendarnog Karima Abdul-Džabara. Nakon istorijskog uspjeha pohvale na račun Somborca uputio je i njegov saigrač Kem Džonson.

Džonson od dolaska u Denver nije pokazao partije kakve su se očekivale. U najtežim momentima od dolaska u klub, Nikola Jokić bio je jedini saveznik novajliji u timu. Javno ga je branio u medijima i čini se da nije pogriješio. Džonson igra sjajno, postao je jedan od korisnijih igrača u timu, pa je u poslednjih pet mečeva u četiri imao dvocifreni učinak.

Sada je došlo vreme da Džonson uzvrati lepe kritike Nikole Jokića. Ipak, koliko saigrač veruje u Srbina govori i njegova hladnokrvnost u stilu Mute Nikola "pa, to je sve normalno".

"Nevjerovatno je", rekao je Džonson i nastavio: "Iako je vrijeme koje je bilo potrebno za ovaj uspjeh veliko, nije iznenađenje. On je vjerovatno najbolji dodavač među centrima svih vremena i jedan od najboljih dodavača koje je košarka ikada vidjela. Da postavi rekord kao centar je veoma značajno, ali i ne iznenađuje", rekao je saigrač Nikole Jokića.

Jokić je centar, ali ono što ga izdvaja od ostalih NBA igrača je činjenica da pokriva sve pozicije od '1 do 5'. Zbog toga je Kem bio upitan kako je to imati najboljeg asistenta u ligi, ali na poziciji centra. "Zbog njega imamo sve prednosti, mnogo je teško da ga bilo koji protivnih brani. Defanzivci se zbunjuju, ne postoji jednostavan odgovor. Da li ga udvajate, da li ga ostavite samog", zapitao se Kem.

Vidi opis "To što je uradio nije iznenađenje": Jokić bio jedini koji je vjerovao u njega - Džonson pokazao zašto

Međutim, kad je Jokić ostao sam u jednom od mečeva protiv Klipersa ubacio je 55 poena, pa je definitivno jasno da to nije dobra odluka protivničkog tima. "Ako ga pritisnete previše van reketa, prolazi. Ako odstupite, zauzima prostor i samo pogađa. Protivnik ima mnogo stvari o kojima mora da razmišlja", zaključio je Kem.

Šta je Kem Džonson rekao o svojoj igri?

Nije bio omiljen navijačima Denvera s obzirom na to da je period adaptacije Kema Džonsona išao veoma sporo. "Pa, samo sam se pomerio ka reketu i uhvatio nekoliko dobrih skokova. Ove godine ih ne bilježim mnogo, pa sam mislio - lopta mi ne ide. U ovom meču sam imao sreće da mi nekoliko lopti dođe", kratko se osvrnuo na svoj učinak u skokovima, pošto je zabilježio dabl-dabl sa 19 poena i 11 skokova - svi su bili u odbrani.

"Za mene je jako važno i to što druga postava tima može da uđe na parket i promeni ritam, da nastavi momentum koji smo započeli, da odbrani na visokom nivou. Klupa je svestrana i doprinosi na mnogo načina. Zabavno je igrati sa njima. To nam pomaže da pobijedimo mnogo utakmica", rekao je Kem o nešto dužoj klupi Denvera, koja je sve ovo vrijeme nedostajala klubu iz Kolorada.