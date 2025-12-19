logo
Snežanu Đurišić osudili zbog komentara na račun Kaće Grujić: Ponizila je pred novinarima, kamere sve zabilježile

Autor Jelena Sitarica
0

Nakon što su se srele na snimanju "Zvezda Granda" uslijedila je neprijatna situacija koja je sada ponovo postala viralna na mrežama.

Snežanu Đurišić osudili zbog komentara na račun Kaće Grujić: Ponizila je pred novinarima, kamere sv Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Prije otprilike godinu dana, pevačica Katarina Grujić gostovala je na snimanju emisije "Zvezde Granda", ali je jedan detalj sa tog događaja prošao gotovo neprimijećeno. Riječ je o neprijatnoj situaciji i komentaru koji je uputila njena starija koleginica Snežana Đurišić, inače poznata po britkim izjavama i stavu: "Nisam zlopamtilo... Pamti pa vrati".

Dok su novinarske ekipe razgovarale sa Katarinom neposredno prije njenog ulaska u studio u Košutnjaku, na lice mjesta je stigla i Snežana Đurišić, a potom je uslijedila reakcija koja je sada ponovo viralna na mrežama. 

Pogledajte:

Pjevačica je prolazila pored Katarine, a kada su joj novinari ukazali da je danas tu specijalna gošća u Zvezdama Granda, okrenula se i rekla: "Ćao, ćao!", a zatim dodala posle pauze: "Dobrodošla... Specijalna gošća".

Korisnici društvene mreže X nisu propustili priliku da istaknu da je Đurišićeva mogla da bude srdačnija, te su joj u montaži dodali svjetleće oči i rogove.

(24sedam.rs/MONDO)

snežana đurišić Katarina Grujić

