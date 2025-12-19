Nakon što su se srele na snimanju "Zvezda Granda" uslijedila je neprijatna situacija koja je sada ponovo postala viralna na mrežama.
Prije otprilike godinu dana, pevačica Katarina Grujić gostovala je na snimanju emisije "Zvezde Granda", ali je jedan detalj sa tog događaja prošao gotovo neprimijećeno. Riječ je o neprijatnoj situaciji i komentaru koji je uputila njena starija koleginica Snežana Đurišić, inače poznata po britkim izjavama i stavu: "Nisam zlopamtilo... Pamti pa vrati".
Dok su novinarske ekipe razgovarale sa Katarinom neposredno prije njenog ulaska u studio u Košutnjaku, na lice mjesta je stigla i Snežana Đurišić, a potom je uslijedila reakcija koja je sada ponovo viralna na mrežama.
Pogledajte:
JA NE MOGU VISE OVU ŽENUpic.twitter.com/SBllKli5xH— mogu samo da je (@gameboykon)December 16, 2025
Pjevačica je prolazila pored Katarine, a kada su joj novinari ukazali da je danas tu specijalna gošća u Zvezdama Granda, okrenula se i rekla: "Ćao, ćao!", a zatim dodala posle pauze: "Dobrodošla... Specijalna gošća".
Snežanu Đurišić osudili zbog komentara na račun Kaće Grujić: Ponizila je pred novinarima, kamere sve zabilježile
Korisnici društvene mreže X nisu propustili priliku da istaknu da je Đurišićeva mogla da bude srdačnija, te su joj u montaži dodali svjetleće oči i rogove.
(24sedam.rs/MONDO)