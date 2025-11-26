Vlade Draganić, pripadnik klana Veljka Belivuka, rekao za sudskom govornicom "da ne želi ništa da prizna"

Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku, u kojoj je prema navodima optužnice kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ubila sedmoro ljudi, danas je pred Specijalnim sudom zatražio riječ i potvrdio da želi tokom nastavka suđenja u nekom momentu da iznese cjelokupnu odbranu, ali danas samo želi da kaže da "neće ništa da prizna".

"Ja jesam vlasnik kuće, ali tu su svjedoci saradnici svašta pričali. Ja nemam ništa protiv policije, ali sve su bacili na mene. Zašto su sve sa Partizanovog stadiona stavili na Veljka Belivuka, da su našli njegovu ličnu kartu u Ritopeku i to bi stavili na mene. Posle mog hapšenja, našli su resiver i hard disk i uhapsili čovjeka koji mi je povezao da mogu da gledam snimke s kamera na telefon. Privodili su mi prijatelje, strogo im zabranili da ja saznam da su privođeni", počeo je svoje izlaganje danas pred Specijalnim sudom u Beogradu okrivljeni Vlade Draganić, navodeći da stalno čita spise predmenta i da će da ih "čita dok ne umre".

"Toliko mi je interetsantno da čitam. Što se tiče okrivljenih saradnika, sve bih uradio, ali ništa da im pomognem. Neću ni da im odmognem, ali neću ni da im pomognem. Srđan Lalić me ocrnio, stvorio je mržnju u meni kada je rekao da smo zajedno čistili mitraljez, izmišljao je da sam dobio stan, da ću dobiti kuću. Ocrnio me pred vama, kao da sam im nešto napravio. I Nikola Spasoojević isto, ja tim ljudima neću da pomognem", rekao je danas u sudnici vlasnik kuće u Ritopeku.

On međutim, nije pominjao optužbe svjedoka saradnika koje se odnose na njegovo učešće u ubistvima koja su se prema njihovim navodima dogodila u skrivenoj prostoriji kuće u Ritopeku, kao ni uništavanju tijela žrtava.

Podsjetimo, na prethodnom suđenju, Draganić je najavio da želi u nastavku suđenja da iznese odbranu.

"Nek se sve strovali na mene, ja hoću da iznesem odbranu i da više moj advokat i ja ne dolazimo na suđenja. Ja sam tako riješio", rekao je tada ovaj okrivljeni.

Inače, Marko Miljković je danas u nastavku suđenja zatražio od sudskog vijeća da utvrdi i pozove izvjesnog Dejana Mančića, čiji je DNK, prema nalazu vještaka, pronađen na oružju koje je zaplijenjeno u kući u Ritopeku.

" Tužilac nam za tog Dejana Mančića nije rekao ni ko je, da li je oštećeni, svjedok ili bi trebalo da bude okrivljeni. Nikada ni od svjedoka saradnika čak nismo čuli ko je Dejan Mančić, da li je dolazio, donosio oružje ili ga je kako kažu strečovao. Zbog toga predlažem da se saslušao kao svjedok, imamo na mnogo mjesta na oružju njegove tragove, da dođe i objasni nam ko je on ", rekao je optuženi Miljković.

U sudnici je danas kao dokaz izvedena i prijava nestanka Nikole Mitića policije od 11. avgusta 2020. Kako se navodi u dokumentaciji, njegov nestanak, prijavila je sestra. Mitić je, prema navodima optužnice jedna od žrtava Belivukove kriminalne grupe. Kako se navodi u optužnici, na dan kada je nestao, on je otet u blizini ambasade SAD, prebačen na stadion Partizana, a potom u kuću u Ritopeku u kojoj je, kako tvrdi tužilaštvo, ubijen, a njegovi ostaci su potom "prosuti" u Dunav.

Takođe, sudsko vijeće je kao dokaz izvelo i zapisnik o pretresanju vikendice u Surduku, ispred koje su, kako tvrdi tužilaštvo spaljeni ostaci pokojnog Gorana Mihajlovića.

"Izvršen je uvid i u foto dokumentaciju iz Surduka", konstatovala je sudija. Na fotografijama se vidi izgled dvorišta, kao i kuće. Inače, vlasnica kuće u čijem je dvorištu prema optužnici spaljeno na lomači od guma tijelo pokojnog Mihajlovića je bivša supruga Radoja Živkovića, rođaka odbjeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

Mihajlović je, prema optužnici, prva žrtva klana. On je, navodno, otet 1. aprila 2019. a ubijen dan kasnije. Ujedno je i jedini od sedmoro oštećenih, čije tijelo nije samljeveno u industrijskoj mašini za mljevenje mesa, već kako tvrdi tužilaštvo, spaljeno.

"U ovim papirima iz Surduka, piše da smo učesnici uviđaja Miljković, izvjesna Alaksandra Živković i ja, a mi nismo bili tamo. Osim toga, u Surduku nije pronađen ni jedan predmet izvršenja krivičnog djela", rekao je okrivljeni Belivuk posle izvođenja dokaza iz Surduka i dodao da je svjedok saranik Nikola Spasojević potpuno suprotno opisao izgled tog mesta od onoga kako se vidi na slikama, ponavljajući da je "pogrešno naučio".

Suđenje se nastavlja u petak.