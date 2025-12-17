logo
"Nikola je kukavica, pobjegao je": JK napljuvala bivšeg dečka košarkaša

Autor Jelena Sitarica
Jelena Karleuša nije imala pretjerane riječi hvale na račun bivšeg dečka, a potom se dotakla i negativnih iskustava iz braka sa Duškom Tošićem.

JK napljuvala Nikolu Jovanovića Izvor: Instagram/nikolajovanovic/MN Press/Youtube/Baka Prase

Pjevačica Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Amidži šou", gdje je, između ostalog, u jednom trenutku odgovarala i na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Jedno od pitanja je bilo i da rangira ljubavno umijeće njenih bivših partnera Duška Tošića, Bojana Karića i košarkaša Nikole Jovanovića.

- Svakog muškarca sa kojim sam bila ja sam na poseban način voljela. Ja ne znam da kalkulišem. Ili te volim 300 posto, ili te ne volim uopšte. Ne spavam sa muškarcem sa kojim nemam strast i koji me ne radi, svaki na svoj način. Ne mogu da izdvojim nikoga. Nikolu Jovanovića bih izbacila iz te kategorije zato što je ispao baš velika kukavica, kad su se desili svi ovi napadi na mene. On se uplašio i pobjegao, tako da on nije ni vrijedan pomena - rekla je Karleuša.

Pogledajte kako izgleda Nikola Jovanović:

Potom se osvrnula na svoje bivše muževe:

- Bojana sam jako voljela. I to je jedna velika predrasuda da ga nisam voljela zato što je bio bucko. On je bio stvarno divan prema meni i mnogo sam ga voljela. Reći ću Duško jer sa njim imam dvije ćerke i 17 godina braka - rekla je pop zvijezda.

