"Želim joj da nađe spasenje": Cecinog frizera pitali za Karleušu, on udario direkt u metu i uputio brutalnu poruku

Autori Jelena Sitarica Autori Ana Živančević
0

U jednom beogradskom restoranu večeras se održava proslava povodom rođenja ćerkice Aleksandre Bursać, a među prvim zvanicama bio je i frizer pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, Stevan Radivojević.

Cecinog frizera pitali za Karleušu Izvor: MONDO/Ana Živančević

Stevan Radivojević pojavio se na proslavi ruku pod ruku sa pjevačicom Jelenom Kostov, a okupljenim novinarima odgovarali su na pitanja. 

Stevan je tako odgovorio zašto Ceca nije bila na spisku za snimanje novogodišnjeg programa, o čemu se polemisalo u medijima.

"Ceca nije ove godine to snimala, ima svoj šou", objasnio je frizer, a njemu i Jeleni u međuvremenu se pridružila i Aleksandra Mladenović.

Njega su pitali i da li bi "stao pored Jelene Karleuše", na šta je Stevan odmah rekao: "Ja mogu da stanem sa svima, samo što mislim da bi oni otišli od mene. Ja nemam problem ni sa kim. Svima želim sve najbolje, pa i njoj", započeo je Radivojević.

"Mi smo u poslu svi i svima sve opraštamo i želimo da pronađu svoj put spasenja", oštro je prokomentarisao frizer.

Poslušajte:

Pogledajte

00:39
"Želim joj spasenje": Cecin frizer o Jeleni Karleuši
Izvor: MONDO/Ana Živančević
Izvor: MONDO/Ana Živančević

Podsjetimo, decenijama unazad su pjevačice na ratnoj nozi, te se čak i sude, a obije strane su iznijele niz stravičnih optužbi na račun jedne druge.

Tagovi

Ceca Ražnatović Jelena Karleuša Stevan Radivojević

