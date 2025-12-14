"Izgledaš kao likuša iz blokova dok šeta kera bajo": Desingerica urnisao JK zbog stajlinga u Pinkovim zvezdama

Jelena Karleuša je ušla u klinč sa Desingericom nakon komentara o stajlingu.

Izvor: Youtube printscreen / Pinkove zvezde

Sinoć smo u Pinkovim zvezdama imali prilike da pored kandidata i njihovih nastupa, vidimo još jednom i šou koji je napravio žiri.

Haos je nastao tokom nastupa Jelenine kandidatkinje Maje Milošević, koja je zapjevala baladu, a potom Senidinu pesmu "Replay" u elegantnoj dugoj haljini. Njen stajling se nimalo nije dopao žiriju, te je kritike na račun odabira odjeće prvo iznijela Zorica Brunclik, a potom i Desingerica i Viki.

Jelena Karleuša je žučno branila kandidatkinju, a za ovu emisiju se i sama odlučila za pomalo neočekivani stajling. Ona je odabrala pink komplet - ultra kratki plišani šorts i duksericu, dok je na nogama imala Balenciaga čizme u istoj boji.

"Ti će da pričaš o stajlingu, došla si kao likuša koja ide da šeta kera po Belvilu, bajo", prozvao je Desingerica JK, i nastavio: "Bolje i farmerke nego to što si obukla".

"Bolje ćuri batice iz blokova", odbrusila mu je Jelena.

"Ovo je pecaroški komplet", naglasio je treper i ustao da pokaže cjelokupan izgled.

Izvor: Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen

Nastup Maje Milošević ostaće upamćen više po raspravi u žiriju oko stajlinga nego po samom pjevanju.

