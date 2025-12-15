Zorica Brunclik kitila striptizete u Las Vegasu: Karleuša je brutalno isprozivala, folkerka joj nije ostala dužna

Zorica Brunclik i Jelena Karleuša ponovo su bile u centru pažnje.

Od početka emitovanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", atmosfera među članovima žirija često je bila napeta.

Nedavno je došlo do sukoba između Zorice Brunclik i Jelene Karleuše, nakon što su tokom diskusije o nastupu jednog od takmičara razmjenjivale komentare, a tema se skrenula i ka pitanju striptiz barova.

"Evo da pitam Zoricu i Bosanca, kako vi uopšte znate kako izgleda u striptiz barovima? Jel gledate filmove ili ste bili u tim barovima, o čemu se radi?", upitala je Karleuša.

"Slušaj da ti kažem nešto. Nisam se ja rodila sa 70 godina, i ja sam išla u striptiz bar", odgovorila je Zorica, pa upitala:

"Kako se zove ono što im mećeš pare?", dodala je pevačica.

"Bila sam u Las Vegasu, gurala sam im pare, tamo gdje se stavlja. Gdje si ti naučila ovo", naslavila je Brunclikova.

"Kod kuće. Prirodno mi je to, rođena sam sa tim", odgovorila je Jelena.

"Tebe nešto svrbi", rekao je Dragan Stojković Bosanac.

"U bukvaru se to uči", dodala je Viki Miljković.

Izazvala haos stajlingom

Podsjetimo Jelena Karleuša je žučno branila kandidatkinju, a za ovu emisiju se i sama odlučila za pomalo neočekivani stajling. Ona je odabrala pink komplet - ultra kratki plišani šorts i duksericu, dok je na nogama imala Balenciaga čizme u istoj boji.

"Ti će da pričaš o stajlingu, došla si kao likuša koja ide da šeta kera po Belvilu, bajo", prozvao je Desingerica JK, i nastavio: "Bolje i farmerke nego to što si obukla".

"Bolje ćuri batice iz blokova", odbrusila mu je Jelena.

"Ovo je pecaroški komplet", naglasio je treper i ustao da pokaže cjelokupan izgled.

