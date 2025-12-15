Marina Visković prvi put pokazala lice dečka: Do sada ga krila, a sad konačno objavila fotku sa opasnim frajerom

Pjevačica Marina Visković već neko vrijeme uživa u skladnom odnosu, ali je do sada identitet svog partnera skrivala od javnosti. Ipak, sada je odlučila da objavi zajedničku fotografiju bez da je svom momku sakrila lice

Izvor: Instagram / marinaviskovicofficial

Pjevačica Marina Visković (37) iznenadila je svoje pratioce objavivši prvi put fotografiju na kojoj nije sakrila svog emotivnog partnera.

Iako već neko vrijeme uživa u ljubavi, Marina je identitet svog dečka do sada držala daleko od očiju javnosti, ističući da on ne želi medijsku pažnju i da najveći dio slobodnog vremena provodi upravo sa njim.

Pogledajte kakve fotografije je do sada objavljivala:

Međutim, sada je odlučila da pokaže kako izgleda frajer koji joj je ukrao srce, te je na svoj stori okačila zajedničku sliku uz stihove: "Kada si se ti pojavio u mom životu, oduzeo si mi dah...".

Izvor: Instagram / marinaviskovicofficial

Na fotografiji je vidljivo da je riječ o zgodnom i upečatljivom muškarcu, a cjelokupan utisak dodatno pojačava njegov elegantan, potpuno crni stajling. Par se fotografisao u luksuznom automobilu marke "Rols-Rojs".

Inače, mnogi komentarišu da je Viskovićeva "procvetala" od kada je u novoj vezi, a neke od njenih fotografija pogledajte u galeriji u nastavku:



