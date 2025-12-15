logo
Marina Visković prvi put pokazala lice dečka: Do sada ga krila, a sad konačno objavila fotku sa opasnim frajerom

Autor Jelena Sitarica
0

Pjevačica Marina Visković već neko vrijeme uživa u skladnom odnosu, ali je do sada identitet svog partnera skrivala od javnosti. Ipak, sada je odlučila da objavi zajedničku fotografiju bez da je svom momku sakrila lice

Ovo je dečko Marine Visković Izvor: Instagram / marinaviskovicofficial

Pjevačica Marina Visković (37) iznenadila je svoje pratioce objavivši prvi put fotografiju na kojoj nije sakrila svog emotivnog partnera.

Iako već neko vrijeme uživa u ljubavi, Marina je identitet svog dečka do sada držala daleko od očiju javnosti, ističući da on ne želi medijsku pažnju i da najveći dio slobodnog vremena provodi upravo sa njim.

Pogledajte kakve fotografije je do sada objavljivala:

Međutim, sada je odlučila da pokaže kako izgleda frajer koji joj je ukrao srce, te je na svoj stori okačila zajedničku sliku uz stihove: "Kada si se ti pojavio u mom životu, oduzeo si mi dah...".

Izvor: Instagram / marinaviskovicofficial

Na fotografiji je vidljivo da je riječ o zgodnom i upečatljivom muškarcu, a cjelokupan utisak dodatno pojačava njegov elegantan, potpuno crni stajling. Par se fotografisao u luksuznom automobilu marke "Rols-Rojs".

Inače, mnogi komentarišu da je Viskovićeva "procvetala" od kada je u novoj vezi, a neke od njenih fotografija pogledajte u galeriji u nastavku:

