Marina Visković progovorila o hapšenju u crkvi: Upale specijalne jedinice, pevačica otkrila detalje sa snimanja spota

Pevačica je nedavno predstavila novi spot, a pojedini kadrovi odmah su izazvali lavinu komentara

Pevačica Marina Visković snimila je novi spot u crkvenom prostoru u naselju Putnici, a u kadrovima se, pored nje, pojavljuju i pripadnici specijalne policijske jedinice.

Ideja da se priča za numeru "Sporedna uloga" smesti u crkvu potekla je od reditelja. Marini se koncept odmah dopao zbog simbolike koju pesma nosi, ali je dilema nastala kada je saznala da u jednom delu spota specijalci treba dramatično da upadnu u kapelu.

Izvor: printscreen/youtube/ Marina Viskovic Official

Nije bila sigurna kako će publika doživeti taj spoj i dugo je vagala da li da pristane. Ipak, nakon razmišljanja odlučila je da prihvati izazov i snimanje je sprovedeno prema prvobitnoj zamisli.

- Kada sam prvi put čula ovu pesmu, moram da priznam da sam plakala. Reči su me dirnule pravo u srce i dušu jer sam shvatila da smo mnogi od nas bili sporedne uloge u nečijim životima, uprkos tome što smo sve dali da im život učinimo lepšim. Ipak, svako od nas zaslužuje da bude glavna uloga u sopstvenom životu, nikako sporedna - rekla je Marina.

- Konačno sam pobedila sve strahove koje sam imala i istrgla se iz kandži tuđeg mišljenja, a to je bila moja najveća borba, a sada ujedno i pobeda. I baš kao što kažu stihovi nove pesme: "Briga me, šta će ko reći...". Važno je da živimo svoj život onako kako želimo i da nikoga ne ugrožavamo.

Zanimljivo je da se u spotu za novu pesmu pojavljuje i simfonijski orkestar, a ekipa školovanih umetnika bila je oduševljena saradnjom sa Marinom.

Kako izgleda hapšenje u crkvi pogledajte u spotu za pesmu "Sporedna uloga".