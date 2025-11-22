logo
"Odakle joj pravo?!": Marina Visković snimila spot u crkvi, gore društvene mreže

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Marina Visković podigla je veliku prašinu najnovijim spotom.

Marina Visković snimila spot u crkvi, gore društvene mreže Izvor: Youtube/Marina Viskovic Official/Printscreen

Marina Visković nije ni slutila da će spot za njenu novu pjesmu "Sporedna uloga" izazvati tako veliku pažnju. Nakon scena hapšenja koje su se komentarisale prethodnih dana, na društvenim mrežama pojavile su se informacije da je ekranizacija numere bila u jednoj katoličkoj crkvi.

Na mreži X nekoliko korisnika postavilo je pitanje: "Odakle joj pravo da snima spot u crkvi", pa se povela rasprava oko toga da li je trebalo da se na svetom mjestu ekranizuje njena nova numera ili ne.

Pogledajte kadrove iz spota za pjesmu "Sporedna uloga":

Sporedna uloga je za samo tri dana već u trendingu, a pozitivni komentari na račun ove emotivne balade se samo nižu, no postoje i oni kojima se nije dopalo to što je pjevačica snimila spot u crkvi.

Oglasio se Marinin tim

Kako bismo provjerili šta se krije iza cijele priče, kontaktirali smo Marinu, međutim do izlaska ovog teksta ona nije bila dostupna na broj poznat redakciji. S druge strane, reditelj spota Filip Nadaski bio je spreman da odgovori na naša pitanja.

"Spot je sniman u napuštenoj katoličkoj crkvi u Putincima, uz urednu dozvolu ljudi koji upravljaju tim objektom. Proces je jednostavan: objasni se ideja, pošalje se zahtjev i, ako je sve u redu, dobija se termin za snimanje", rekao nam je on i otkrio kako je došao na ideju da spot za "Sporednu ulogu" snima u crkvi.

"Crkvu sam odabrao zbog njenog izgleda i specifične atmosfere koja je bila idealna za vizuelni pravac koji sam želio. Cilj je bio da spot ima filmski karakter, sa dozom drame koja odgovara energiji pjesme."

Na pitanje da li se iznajmljivanje crkve naplaćuje, rekao je:

"Korišćenje ovakvog prostora naplaćuje se u zavisnosti od trajanja snimanja i tipa projekta."

Poslušajte novu Marininu pjesmu:

Sporedna uloga
Izvor: YouTube

