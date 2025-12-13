logo
Karleuša zapjevala Cecin hit na dočeku: Snimak osvanuo na mrežama, gosti igraju kolo u Salzburgu uz turbo-folk

Autor Marina Cvetković
Stari snimak sa dočeka Nove godine u Slazburgu, na kojem Jelena Karleuša peva hitove Cece Ražnaotivć i Sinana zapalio je mreže.

Karleuša zapjevala Cecin hit na dočeku: Snimak osvanuo na mrežama, gosti igraju kolo u Salzburgu uz Izvor: Instagram/prasnjavihitovi/Printscreen

Iako su godinama bile zakleti neprijatelji, na početku karijere Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović imale su samo riječi hvale jedna za drugu. Ceca je podržavala mlađu koleginicu, a Karleuša je u svojim izjavama i gostovanjima kod nekada popularnog Minimkasa govorila da joj je Ceca uzor.

Jeleni nije bilo strano ni da zapjeva Cecine pjesme, pa je tako učinila i na dočeku Nove godine 2000. u Salzburgu. Atraktivno odevena, zabavljala je goste, koji su u jednom trenutku i zaigrali kolo.

Pored "Beograda", Jelena Karleuša je zapjevala i "Ej, od kad sam se rodio", "Sudbina me na put šalje", kao i pjesmu Zlate Petrović "Plači, moli", te je u jednom trenutku iskoristila priliku i da čestita njenom tadašnjem mužu Zoranu Pejiću Peji na iščekivanju prinove sa Zlatom.

Tagovi

Jelena Karleuša Ceca Ražnatović

