Vesna Zmijanac hitno operisana

Muzička zvijezda Vesna Zmijanac primljena je prije nekoliko dana u Urgentni centar, a danas je i operisana.

Nakon prve ljekarske pomoći bila je puštena kući, međutim, zbog ponovnog pogoršanja stanja ljekari su je vratili u bolnicu na dodatne preglede.

Pošto se zdravstvena situacija nije poboljšala, njen boravak u bolnici je produžen, a prema saznanjima domaćih medija, danas je podvrgnuta operativnom zahvatu.

Kako otkriva izvor, Vesni je urađena revaskularizacija jedne arterije, a intervencija je obavljena zbog hitnosti situacije.

"Ljekari su morali da reaguju i urade zahvat. Tom prilikom ugrađena su joj tri stenta koja otpuštaju lijek" rekao je izvor, prenose domaći mediji.

On objašnjava da je pjevačica imala ozbiljno suženje, odnosno zapušenje jednog od ključnih krvnih sudova srca, glavnog stabla lijeve koronarne arterije.

"Zahvatom je ponovo uspostavljen normalan protok krvi, čime se spriječava infarkt i poboljšava rad srca. Ugradnja tri stenta ukazuje da je suženje bilo duže ili prisutno na više mjesta" dodaje izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, operacija je uspješno završena, a pjevačica će narednih dana biti pod stalnim nadzorom ljekara kako bi se oporavak pratio i spriječile eventualne komplikacije.