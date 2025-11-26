"Unuke ne vole meso": Vesna Zmijanac progovorila o ćerkama Nikolije i Relje Popovića, evo šta im kuva

Vesna Zmijanac je poznata kao neko ko voli da kuva, da sprema zimnicu i da često okupi porodicu gde je bogata trpeza.

Izvor: TV Kurir

Vesna Zmijanac je vrsna kuvarica, a zimnica je obavezna u njenoj kuhinji. Iako dosta nastupa, Vesna nađe vremena za dobar ručak i zdrav. Posebno kada su njene unuke u pitanju, tada se baka posveti njihovoj hrani.

Jednom prilikom otkrila je šta one vole da jedu:

"Unuke ne vole meso, ali obožavaju sve ostalo što im spremim. Zato često spremam boraniju, sataraš, posne sarme i punjene paprike... I sve to povrće je iz moje bašte! Reu sada učim da kuva, zajedno spremamo neka jela. Podsjeća na mene, nemirna je, mali zvrk, puna je energije... Mnogo volim unuke", rekla je ranije Vesna.

"Humora mi nikako ne manjka, ali mi noge manjkaju"

Vesna je nedavno završila u Urgentnom centru zbog zdravlja, danas se kako kaže dobro osjeća.

"Humora mi nikako ne manjka, ali mi noge manjkaju, jedino na noge ne mogu lako, ostalo je sve dobro. Dobro sam, kad je mnogo vrućina, onda nisam dobro, ali guram. Moram sada da budem sposobna, nema mi druge, a posle koncerta nema veze više. Ozbiljno vam kažem, kad me ona n****i, bude veselo. Ništa je ja ne savjetujem. Nema ti tu bože pomozi, tu je pjevaj i uživaj", rekla je Vesna o Nikoliji.



