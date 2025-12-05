Vesna se oglasila iz Urgentnog centra: Otkrila šta se dogodilo, evo kako se osjeća

Pjevačica Vesna Zmijanac oglasila se nakon što je završila u Urgentnom centru zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, te je otkrila šta se dogodilo.

Izvor: Instagram/vesna_zmijanac_official

Vesna Zmijanac (68), je danas u popodnevnim časovima stigla u Urgentni centar u pratnji nepoznate žene. Pjevačica se prvo javila u privatnoj ustanovi zbog opšte slabosti i malaksalosti. Ona je kontaktirala privatnu ustanovu, a oni su zatim pozvali Hitnu pomoć zbog promjena na EKG-u, pa su je uputili u Urgentni centar, saznaje Kurir.

Sada se oglasila, a u razgovoru sa medijima je teže pričala, ali je istakla da je sve u redu i da joj se slošilo jer ju je stigao umor.

"Dobro sam. Moram da dolazim na svaka tri mjeseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta", rekla je Vesna za Blic i dodala:

"Sad će me pustiti kući, ne ostajem ovdje. Sve je dobro".

Inače, prije nekoliko dana mediji su "uhvatili" Vesnu na aerodromu kada se vraćala iz inostranstva gdje je imala nastup i tada je otežano hodala.

"Garderoba, koferi, tuširanje i krevet. Koji crni hedonizam, jedva idem... Dobila sam upalu mišića, svi aerodromi su svi veliki toliko da je to strašno", poručila je Zmijanac.