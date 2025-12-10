logo
Vesna Zmijanac zadržana u bolnici: Pjevačici i dalje loše zdravstveno stanje, poznati detalji

Autor Ana Živančević
0

Vesna Zmijanac već pet dana je u Urgentnom centru.

Vesna Zmijanac zadržana u bolnici Izvor: YouTube/Ami G Show

Muzička zvijezda Vesna Zmijanac primljena je prije par dana u Urgentni centar, a nakon što joj je ukazana pomoć ljekara, puštena kući, međutim s obzirom na to da joj je opet pozlilo, ljekari su je vratili u bolnicu na dalja ispitivanja.

Kako saznaju domaći mediji, Vesni je danas produžen boravak u bolnici radi daljih ispitivanja, jer joj je zdravstveno stanje i dalje pogoršeno.

Pjevačica se prije pet dana oglasila iz bolnice i otkrila kako se osjeća:

"Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sjutrašnji nastup u Doboju pomjeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna",napisala je ona.

"Umorna sam"

Prije nego što se vratila u Urgentni, Vesna se oglasila za domaće medije.

"Dobro sam. Moram da dolazim na svaka tri mjeseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta", rekla je Vesna za Blic.

Vesna Zmijanac Urgentni centar bolnica

