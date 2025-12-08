Katarina Živković detaljno je govorila o majčinstvu i svom iskustvu.

Izvor: instagram/katarina_zivkovic_official

Katarina Živković iskreno je progovorila o majčinstvu i izazovima koji se javljaju na samom početku, a o kojima se, kako kaže, rijetko govori. Pjevačica je otkrila i najveći strah koji ju je pratio tokom trudnoće, naglašavajući koliko je važno da se žene otvoreno suoče sa svojim brigama i podijele ih sa drugima.

Pogledajte fotografije Katarine Živković:

Vidi opis "Nisam imala veliku podršku, suprug nije nešto ažuran": Kaća Živković progovorila o agoniji nakon porođaja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 22 / 22

"Plašio me je sam porođaj. Plašio me je carski rez, da li ću moći da ustanem ako zatrebam mojoj bebi. To su možda bili iracionalni razlozi, ali tako je bilo. Najviše sam imala problema sa dojenjem, iako sam milion knjiga pročitala o toj temi, kao da ništa nisam nikada pročitala. Sve me je boljelo, imala sam mnogo mlijeka. Pohvalila bih Danijelu, imala je mnogo empatije za mene, mnogo sam bila ranjiva i najmanje što mi je bilo potrebno jeste da neko drsko priča sa mnom. Ali ona je imala toliko razumijevanja za mene. Moji problemi su krenuli tek kad sam izašla iz bolnice, imala sam dva mastitisa, moja beba je gubila na kilaži... Sve me je boljelo, imala sam temperaturu... Osjećala sam se odgovorno, mislila sam da sam ja kriva. Bilo je tu razniih komentara, onako između redova to je značilo da sam ja "loša majka" jer ne jedem dovoljno...", rekla je ona za TV Adria i dodala šta ju je potpuno slomilo:

"Kasnije mu je patronažna sestra dala dohranu i on je bio miran, na kraju se ispostavilo da je moje mlijeko za njega bilo slabo. Ja sam tada odlijepila žargonski rečeno. Prekinula sam mlijeko, osjećala sam se loše. Bila sam prepuštena samoj sebi. Nisam imala veliku podršku, suprug nije nešto ažuran za te stvari, majka mi je u Leskovcu..."

Pogledajte fotografije Katarine sa sinom:

Poslala poruku majkama

Katarina je poslala snažnu poruku majkama i otkrila šta je najvažnije.

"Svi ti koji su pričali i pametovali riješili su da mi pomognu, ali ne da mi pomognu tako što će da mi operu sudove, spreme nešto, nego da mi čuvaju dijete, a meni to stvarno nije potrebno. Savršenstvo majčinstva ne postoji i to treba prihvatiti. Treba da budemo svjesni da volimo dijete najviše na svijetu i da se trudimo da uradimo najbolje. Treba mnogo više pričati o ženama i problemima, ne treba o tome da se ćuti i da se gledaju društvene mreže gdje sve izgleda savršeno", rekla je pjevačica.

Pogledajte još fotografija Katarine Živković: