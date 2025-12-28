„Prihvatili smo njihov glavni zahtjev. Sledeće godine idemo na izbore, i to uz vašu snagu i ljubav. Rezultat neće biti sreća za one koji su širili mržnju, ali Srbija će pobijediti“, poručio je Vučić.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Šatori ispred Narodne skupštine Srbije, poznati kao „Ćacilend“, večeras su uklonjeni, a tim povodom otvoreno je Božićno selo sa štandovima, novogodišnjom dekoracijom i hranom za građane.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je događaju i obratio se okupljenim građanima:

„Hvala svima koji su pokrenuli ideju odbrane suverene i nezavisne Srbije. Slušali smo njihove zahtjeve i trudili se da ispunimo ono što je moguće. Zajedno moramo da čuvamo zemlju i da se borimo politički, a ne vojnički“, rekao je Vučić.

On je istakao da su mladi ljudi koji su čuvali šatore postupali odgovorno i bez posljedica, za razliku od nasilnih protesta u drugim zemljama. Predsjednik je također najavio da će naredne godine biti održani izbori:

„Prihvatili smo njihov glavni zahtjev. Sledeće godine idemo na izbore, i to uz vašu snagu i ljubav. Rezultat neće biti sreća za one koji su širili mržnju, ali Srbija će pobijediti“, poručio je Vučić.

Božićno selo, sa štandovima i prigodnim sadržajima za građane, biće otvoreno narednih nekoliko dana, a nakon toga prostor će biti vraćen u normalan saobraćaj.