Pjevač za noć dobio bakšiš više od 60.000 €: "Desilo se u Crnoj Gori, dva vesela gospodina, potrošio sam sve"

Nije tajna da domaći pjevači, a posebno narodnjaci uzmu velike svote novca na nastupima kao bakšiš.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Pjevač Nemanja Nikolić otkrio je da je svojevremeno dobio bakšiš od čak 60.000 eura.

"Čuo sam kada si rekao da si za jednu tezgu dobio bakšiš 60.000 eura", obratio se voditelj emisije "Zvezde Granda Specijal" Nemanji, a pjevač je odgovorio:

"Bilo je više, ali to je bilo davno, prije 15 godina."

Odgovor je iznenadio sve u studiju, a voditelj je konstatovao da neko troši tu sumu i po deset godina.

„Potrošio sam ja to odavno. Malo je degutantno pričati o novcu, ali ja sam to jednom priznao. To je bilo baš davno, desilo se u Crnoj Gori. Mi radimo, mi volimo naš posao i muzika je naša ljubav, ali naravno da radimo ovaj posao i jedan od razloga zbog kojih to činimo je novac.“

Nemanja je objasnio da, iako umeju dobro da ga počaste, nije od onih koji pokušavaju na sve načine da dođu do bakšiša.

„Bakšiš nije neko moranje, to je individualna stvar. Ja nisam bakšiš terijer, nikada nisam jurio bakšiš, da idem od stola do stola. Apsolutno nikada to nisam radio. Uvijek je to bilo nešto spontano“, priznao je Nemanja i opisao situaciju kada je inkasirao tih 60.000 evra:

„To su bila dva gospodina koja su jednostavno u tom momentu bila vesela i dobro raspoložena. Jednostavno desilo se takvo veče i rado ga se sjećam.“

