Kija Kockar javno objavila poruku muža Kaće Živković: Rat se nastavlja, evo šta je Stojke napisao

Medijsko prepucavanje bivših drugarica Kije i Katarine se nastavlja, ali Kija je sada otišla korak dalje, te u sukob ponovo miješa i Živkovićkinog izabranika.

Izvor: Instagram printscreen

Prepucavanje između Katarine Živković i Kije Kockar nastavlja da se zahuktava, a rasprava koja je počela na društvenim mrežama sada je prerasla u pravu javnu dramu.

Nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković – Nebojša Stojković Stojke – pjevačica je brzo uzvratila optužbama da je jedan oženjeni žandarm navodni ljubavnik bivše rijaliti pobjednice.

Katarinina objava odmah je podigla prašinu, a Kija je potom podijelila skrinšot Stojketove stare objave iz 2014. godine, želeći, kako je istakla, da pratiocima prikaže "pravu stranu priče“.

Izvor: Printscreen

Uz fotografiju je pojasnila svoj stav i poručila da "sve ima svoj trag na internetu".

Kija navodno u vezi sa oženjenim

Nekadašnje prijateljice Katarina Živković i Kija Kockarne prestaju sa iznošenjem "prljavog veša", a situacija se prilično zakuvala poslednjih dana.

Pogledajte kako izgleda partner Katarine Živković:

Nakon brojnih uvreda sa obje strane, pjevačica sada tvrdi da je Kija u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije.

"Da li se to zahvaljuješ svojim pojedinim prijateljima koje imaš, a to su lažni profili koji mi vrijeđaju dijete i pokojnog oca? I da, još jednom da ti postavim pitanje, kako ti se zove oženjeni ljubavnik iz MUP-a?"



