"Bravo, Stojke, znaš i sam kako je došla do tebe": Kija Kockar brutalno isprozivala Kaću, obratila se njenom partneru

Kija Kockar nije birala riječi dok je pisala o svojoj nekadašnjoj prijateljici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivša voditeljka i rijaliti zvijezda Kija Kockar oštro je odgovorila pjevačici Katarini Živković na njene provokacije u medijima, nastavljajući njihov sukob.

U poslednjih nekoliko nedelja, Kija i Katarina vode otvoreni rat u javnosti, koji je eskalirao kada je Kija otkrila da je Živkovićeva u vezi sa Nebojšom Stojkovićem, poznatim kao Stojke. Kija je ponovo odlučila da "potkači" Kaću putem svog Instagram profila.

"Bravo, Stojke. Znaš i sam kako je došla do tebe i preko koga. Ostanimo u krugu porodice i na snimku. A ti, Katarina, prva si počela da me vrijeđaš i da lažeš, jer si mislila da neću odgovoriti. Ne bih... da nisi pretjerala. Sada su gluposti kad dobiješ odgovor? Aha. Objavljivala si storije i postove da nemam porodicu, a dobro znamo na šta si mislila. Zato si pisala i brisala kada si vidjela da ti je na hiljade ljudi napisalo da to nije u redu. Lajkovala si toliko komentara u kojima me ljudi vrijeđaju na najgnusniji način.

(Molim sve moje imaginarne prijatelje, kako ih nazivaš, da sve što si napisala i lajkovala spoje u jedan video, jer treba da se vidi kakva si osoba, šta si lagala, kako je počelo i sve tvoje kontradiktornosti) - podijeliću to zbog edukativnih razloga.

Mini-dokumentarac, što da ne. Kako si izjavila iznad: svako govori o sebi... to bre!

Ja se i dalje zadržavam na prvoj temi, ne širim priču, i slažem se sa Stojketom da je bolje da staviš tačku - pretpostavljam da te je on savjetovao? Jer ako proširim, to neće biti vređanje nego činjenice koje čak i nemaju mnogo veze sa mnom. a to je već druga vrsta reklame, i ne vjerujem baš, ma koliko ti voljela reklamu i koliko ti je potrebna, da bi baš takvu željela. Ni ti, ni ljudi pored tebe.

Vidiš kako možeš da budeš fina i kulturna, pa čak i kada doživiš takve uvrede i laži, kao što sam ih ja doživjela od tebe. Ali imala si sto intervjua u kojima te pitaju za mene. I imaćeš ih još. Biće samo o meni. Sama toneš i da ne kažem riječ, jer ne treba zaboraviti da si me prva napala dva dana nakon što sam, iz poštovanja i zbog svoje kulture, rekla prilično lijepe stvari o tebi. Kao i do sada, uzeću kokice i samo ću da gledam kako uporno guraš svoj lažni narativ o tome da je tebe neko prvi napao i tvoju porodicu. Samo napred, djevojko!"

Pogledajte fotografije Kije i Kaće: