Poznati američki fudbaler hrvatskog porijekla demantovao glasine da je u ljubavi sa Sidni Svini

Izvor: Profimedia

Američki fudbaler Kristijan Pulišić (27) oštro je demantovao glasine da je u vezi sa holivudskom glumicom Sidni Svini (28).

"Molim vas prestanite da širite izmišljene priče o mom privatnom životu. Potrebno je da pozovemo izvore na odgovornost, jer to može da utiče na živote mnogih ljudi", objavio je on u saopštenju dostavljenom medijima.

Veliku pažnju prethodnih dana izazvalo je pisanje o njihovoj "vezi", prije svega zbog činjenice da je taj trač širio poznati italijanski list "Gazeta delo Sport".

"Pulišić i Sidni Svini, trač koji je zaludio Italiju i naterao Ameriku da podigne obrvu", piše u naslovu tog članka, bez konkretne informacije da li je fudbaler velikog Milana u vezi sa atraktivnom glumicom.

"Na društvenim mrežama kruži glasina o navodnoj ljubavnoj vezi između napadača Milana i glumice. Nema nikakvih potvrda, tim više što se oboje navodno već nalaze u vezama...", piše u tom tekstu.

Očekivano, ništa od toga nije istina, a američki fudbaler hrvatskog porekla želi da što prije zaustavi širenje glasina i da se posveti svojim najbližima i pokušaju da osvoji titulu Serije A zajedno sa Lukom Modrićem i Strahinjom Pavlovićem.