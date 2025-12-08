logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kad mi je to rekla, samo što nisam pao sa stolice": Saša Popović od Baba Vange saznao problem tada još nerođene ćerke

"Kad mi je to rekla, samo što nisam pao sa stolice": Saša Popović od Baba Vange saznao problem tada još nerođene ćerke

Autor Dragana Tomašević
0

Pokojni Saša Popović je nerijetko pričao o susretu s proročicom Baba Vangom - u jednom intervjuu je rekao i šta mu je rekla za ćerku

Saša Popović od Baba Vange saznao problem tada još nerođene ćerke Izvor: Pink/screenshot/History

Pokojni kreativni direktor Granda Saša Popović, svojevremeno je otkrio da je njegova nasljednica Aleksandra od njega naslijedila problematično lice.

Kako je više puta isticao, zajedno sa Lepom Brenom posjetio je čuvenu bugarsku proročicu Baba Vangu, poznatu po tome što je tokom života proricala sudbine i najavljivala važne događaje.

Iako dugo nije želio da otkriva šta mu je Vanga tada rekla, Popović je jednom prilikom ipak podijelio dio tog iskustva, naročito onaj koji se tiče njegove ćerke Aleksandre.

"Kao mlad sam imao puno bubuljica. To je bio veliki problem i teško sam to liječio. Kada sam sa 37 godina bio kod Vange, ona, koja inače ne vidi, rekla mi je: "Te bubuljice koje imaš..." Samo što nisam pao sa stolice. "Te bubuljice koje imaš, one će polako da nestanu kad ti se rodi dijete. To će sve da pređe na njega.", pričao je Saša u jednoj emisiji, dodajući da se vremenom ispostavilo da je Vanga bila u pravu.

"I moja Aleksandra zaista ima taj isti problem i isto je to liječila. Hvala Bogu, sada će uskoro napuniti 24 godine i sve će se to srediti. Jedva je to izliječila", govorio je Popović.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

saša popović baba vanga ćerka problem

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ