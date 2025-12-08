Pokojni Saša Popović je nerijetko pričao o susretu s proročicom Baba Vangom - u jednom intervjuu je rekao i šta mu je rekla za ćerku

Izvor: Pink/screenshot/History

Pokojni kreativni direktor Granda Saša Popović, svojevremeno je otkrio da je njegova nasljednica Aleksandra od njega naslijedila problematično lice.

Kako je više puta isticao, zajedno sa Lepom Brenom posjetio je čuvenu bugarsku proročicu Baba Vangu, poznatu po tome što je tokom života proricala sudbine i najavljivala važne događaje.

Iako dugo nije želio da otkriva šta mu je Vanga tada rekla, Popović je jednom prilikom ipak podijelio dio tog iskustva, naročito onaj koji se tiče njegove ćerke Aleksandre.

Vidi opis "Kad mi je to rekla, samo što nisam pao sa stolice": Saša Popović od Baba Vange saznao problem tada još nerođene ćerke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 5 5 / 5

"Kao mlad sam imao puno bubuljica. To je bio veliki problem i teško sam to liječio. Kada sam sa 37 godina bio kod Vange, ona, koja inače ne vidi, rekla mi je: "Te bubuljice koje imaš..." Samo što nisam pao sa stolice. "Te bubuljice koje imaš, one će polako da nestanu kad ti se rodi dijete. To će sve da pređe na njega.", pričao je Saša u jednoj emisiji, dodajući da se vremenom ispostavilo da je Vanga bila u pravu.

"I moja Aleksandra zaista ima taj isti problem i isto je to liječila. Hvala Bogu, sada će uskoro napuniti 24 godine i sve će se to srediti. Jedva je to izliječila", govorio je Popović.