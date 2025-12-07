Bivši voditelj Pinka bori se za život: "Saznao sam da imam leukemiju", emotivnom objavom rastužio sve

Boban Spasojević, nekadašnji voditelj Pinka, otkrio je da dvije godine vodi borbu sa leukemijom.

Izvor: YT/Printscreen

Boban Spasojević je na Fejsbuku podijelio fotografiju sa ocem kojem bi danas bio rođendan, a koji nije više među živima.

Bivši voditelj je u emotivnom obraćanju govorio i o zdravstvenim problemima.

"Nisam sklon patetici, ali neki dani su malo drugačiji i teži od drugih, jer to je život. Danas je 6. decembar. Cijeli moj život na današnji dan čestitao sam ocu rođendan. Ali ove godine, nažalost, ne, jer nas je u martu ove godine napustio. Ali ga se sjećamo i spominjemo. Sretan rođendan, Veljo! Međutim, ja ću ovaj 6.12. pamtiti po nečemu drugom. Prije 2 godine, na današnji dan, u večernjim satima, sasvim slučajno zbog bola u ramenu, otišao sam na Hitnu, gdje su mi poslije standardnog pregleda rekli da ostajem u bolnici jer sumnjaju da imam leukemiju. I tada je počela moja bitka života. Sve do tada činilo se i jeste bilo nevažno. I od tada ništa nije isto. U svakom smislu. Ali ono najvažnije, zahvaljujući odličnim doktorima i sestrama na hematologiji KC Dubrava, najsavremenijim lijekovima, ljubavi i pažnji najbližih, ali prije svega sebi samom, sve je prošlo i evo me – tu sam."

"Promijenio sam se fizički, lijekovi i čuda čine svoje, promijenio sam se i mentalno. Kad je sve dobro, onda je i sve lakše. Lakše je i kad si voljen i imaš koga da voliš. Život piše romane, i svi nosimo teret za koji je neko procijenio da možemo da izdržimo. Volite, budite voljeni, živite i ne trošite vrijeme na glupe i nebitne ljude, radnje, misli... Živite svoj život najbolje što možete!"

Boban je karijeru započeo na televiziji Pink, koja se posljednjih dana nalazi usred velikih reformi vlasnika Željka Mitrovića, kao novinar spoljnopolitičke redakcije i prezenter vijesti na engleskom.

