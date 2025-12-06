Lukasu prijete smrću zbog fotke sa Naserom Orićem: Folker se obratio javnosti u jeku skandala

Lukas se, nakon fotografije koja je odjeknula u regionalnoj javnosti, suočava i sa prijetnjama smrću, ali ističe da se ne plaši.

Izvor: Instagram/naser.oric.67/Printscreen

Poslednje dvije nedelje u javnosti je glavno ime Ace Lukasa. Za pjevača su vezana dva skandala koja su odjeknula na prostoru cijele bivše Jugoslavije - od privođenja u Makedoniji do fotografije s Naserom Orićem, zbog koje se podigla bura.

Uključio se i Milorad Dodik, nakon čega je Lukasu otkazan nastup na Jahorini. Lukas je sada o svemu progovorio i otkrio da nema namjeru da se pravda, ali da zaista nije znao pored koga sjedi i šta se dešava.

"To je bio rođendan jednog mog prijatelja u Sarajevu. Bio je i Saša tu, ali je otišao ranije jer je išao na put", započeo je Aca i dodao:

"Saša je otišao, ja sam ostao s prijateljima. Za susjednim stolom je sedelo društvo. Moj drug, koji je sjedio pored mene, pomenuo mi je ime prijatelja i ja sam se sjetio da ga znam. Svirao sam rođendan djetetu i još neke stvari. Jako fin čovek. Prošao sam pored njega i javio se. I onda smo tu sjedeli malo. Ispostavilo se da za tim stolom sjedi i Naser Orić. Zaista, ovo mi sad izgleda kao pravdanje, a ja nemam uopšte namjeru nikome da se pravdam, pričaću šta je bilo. Čuo sam za Nasera Orića, ali nisam znao kako on izgleda. Prilazili su ljudi da se slikaju, što je normalno, bilo je puno ljudi, deset ljudi se slikalo sa mnom. Došao je taj čovjek da se slika sa mnom, sjeo je pored mene. Tu smo se svi slikali, i Šerif. Došao je sa Šerifom. Stvarno nikog nisam pitao ko si ti ili kako se zoveš. Kada dođe da se slika sa mnom, ne tražim dokumenta na pregled. Ispostavlja se da je to Naser Orić. Uopšte ne mislim da je on došao s lošom namjerom. On je to, negde sam pročitao, i rekao. Nije mi nikakva ekscesna situacija pala na pamet da može da se desi."

Kako Aca ističe, nije bio svjestan postupka sve dok nije video Instagram i kakve poruke mu stižu.

"Otišao sam u hotel poslije, išli smo s nekim prijateljem još na neko piće. Sjutra dan sam otišao u Salcburg da pjevam i uveče sam slučajno, ja Instagram inače ne koristim, imam momke koji to rade. Nekad pogledam one poruke, one zahtjeve, vidim: 'ti svinjo klošarska, narkoman'... klasika. Dobro, ništa novo. Ne registrujem to na taj način. I prođe ta noć. Sljedeće noći u Gracu ponovo se hvatam za telefon. Vidim brdo zahtjeva i brdo takve pljuvačine. Ujutru me Saša zove i kaže šta se događa. Prva reakcija sa javne scene bila je Milorada Dodika. Zabranili su moj koncert na Jahorini, pa da će mi on zabraniti da pjevam u Republici Srpskoj zato što sam se slikao s Naserom Orićem. Našao sam se u nebranom grožđu, jer razumijem i ljude i razumijem šta se sve priča o tom čovjeku. Nisam bio ni u ratu niti ja sve to znam. Taj čovjek je poslije svih tih priča i tog suđenja došao da se slika pored mene. Mislim, sad tako nešto treba da bude doživotna robija, ali on nije, tu je. Nisam u trenutku mogao da shvatim šta da kažem, a da se opet ne prevarim i onda je krenula ta lavina svega, pa i kod nas ovdje. Zaključao sam Instagram da me ne boli glava, ne mogu da se objašnjavam sa svakim."

Lukas se suočava i sa prijetnjama smrću, ali ističe da se ne plaši.

"Dobijam poruke gdje meni prijete. Nije mi prvi put da branim svoju ispravnost i da budem ugrožen. Možda nije ni poslednji. Ne plašim se nikoga kad sam ispravan. Budite sigurni da se nikoga ne bojim kad sam ispravan, ako neko hoće da me ubije, može i da proba, ali nemoj da misliš da neću probati ja njega da ubijem. Iskren sam, pričam logične stvari. Opasnost postoji, ali se ja ne bojim."