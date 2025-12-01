Aca žestoko odgovorio Dodiku posle haosa oko fotografije: "Nikad nisam tražio njegovu podršku, on moju jeste"

Aca Lukas odgovorio Miloradu Dodiku na prozivke, tvrdi da on ne deli ljudi po nacionalnosti, boji kože i veri.

Nakon što je Aci Lukasu otkazan nastup na Jahorini zbog slike sa Naserom Orićem, Milorad Dodik obavestio je javnost kako je pevač izgubio kredibilitet za dalje nastupe u Republici Srpskoj.

Sada se oglasio i Lukas, pevač je na svom zvaničnom Instagram nalogu naglasio kako Milorada za podršku nikada nije molio, ali da političar njega jeste, te da on ne pravi podele kada je reč o nacionalnosti, boji kože i ostalim različitostima kod ljudi.

"Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio! On moju jeste, više puta, i dobio ju je! Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije… Ljude ne delim po nacionalnosti, veroispovesti i boji kože, a najmanje od svega mojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom, ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove! U ratnim strahotama nikada nisam učestvovao! U podeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude na svetu! A u svakom kutku planete gde sam pevao, bio sam dostojanstveni predstavnik svog naroda, a i svih ostalih naroda na Balkanu", rekao je pevač.

Menadžment Jahorine odmah otkazao nastup

Nakon što je slika odjeknula u javnosti i na smrežama, oglasili su se na zvaničnoj instagram stranici Jahorihe:

"Olimpijski centar 'Jahorina' obaveštava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji će nastupiti umesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."