Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Slobodana M. (28), osumnjičenog za teško ubistvo Zorana Lukića u okolini Lazarevca.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Slobodana M. (28) zbog postojanja opravdane sumnje da je 20. juna 2025. godine u okolini Lazarevca na podmukao način lišio života oštećenog Zorana Lukića, a potom njegovo tijelo isjekao na više djelova u namjeri da prikrije izvršenje krivičnog dela.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljnom se na teret stavlja krivično djelo Teško ubistvo.

Tužilaštvo je sudu predložilo da Slobodanu M. produži pritvor da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da su se 20. juna oštećeni i okrivljeni automobilom okrivljenog marke "Ford Fokus", vraćali iz Barajeva seoskim putevima preko Pepelišta, tako što je vozilom upravljao Zoran Lukić, dok je okrivljeni Slobodan M. sjedio na zadnjoj klupi vozila.

Zloupotrebivši povjerenje oštećenog, Slobodan M. ga je nagovorio da se odvezu do napuštenih kopova "Kolubare", gdje su u 12.23 časa presjekli Ibarsku magistralu kod drugog skretanja za kopove "Kolubara" i uputili se na tzv. Stari ibarski put, pa je okrivljeni upotrebom fizičke snage lišio života Zorana. Nakon toga ga je izvukao iz vozila i ostavio na nepoznatoj lokaciji unutar kopova "Kolubara".

Potom se svojim vozilom udaljio sa lica mjesta i u 12.33 časa izašao na dio Ibarske magistrale kod sljedećeg uključenja za navedene kopove.

Odvezao se do adrese stanovanja oštećenog u Lazarevcu, gdje je na parkingu stajalo otključano vozilo marke "citroen CZ" u koje je okrivljeni stavio mobilni telefon oštećenog marke "motorola", a potom otišao do auto-perionice u Lazarevcu gdje je oprao svoje vozilo "Ford fokus" sa spoljne strane.

Neutvrđenog dana svojim vozilom marke "Ford fokus" Slobodan M. je otišao do mjesta gdje je ostavio beživotno tijelo oštećenog i isjekao ga na više djelova sa namjerom da prikrije izvršenje krivičnog djela, pa je obje noge sada pokojnog oštećenog bacio u rijeku Kolubaru, a potom je napustio lice mjesta.

Desna noga sada pokojnog Zorana Lukića pronađena je 23. juna oko 22.50 časova u rijeci Kolubari, dok je lijeva noga pronađena sjutradan oko 11.50 časova.