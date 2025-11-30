logo
BURA OKO SLIKE SE NE STIŠAVA Dodik traži da se Aci Lukasu zabrane nastupi u RS, javio se i Orić

Autor Marija Vukčević Izvor Kurir
0

Milorad Dodik o Lukasovoj fotki sa Orićem, tvrdi da je izgubio svaki kredibilitet za nastupe u RS

Slika na kojoj je poznati pjevač Aca Lukas sa Naserom Orićem ne prestaje da izaziva lavinu reakcija u regionu.

O fotografiji koja je, kako je, kako je već objavljeno, nastala na jednoj privatnoj zabavi, oglasio se i predsjednik SNSD Milorad Dodik.

Dodik bijesan na Lukasa
" Aca Lukas je duboko povrijedio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem. Posle ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj " napisao je Dodik.

U međuvremenu je stigla i vijest da je Lukasov nastup na Jahorini otkazan.

Oglasio se Naser Orić
Na sve ovo oglasio se i Naser Orić, koji je za Avaz naveo da je sve to predimenzionirano, licemjerno i da nema potrebe da se u toj mjeri satanizuje Aca Lukas, prenosi Kurir.

" Digla se kuka i motika, a ja sam njemu prišao i zamolio ga za fotografiju. Vjerujem da on nije ni znao ko sam ja. To je toliko besmisleno. Ja Acu volim, poštujem njegove rad i njegove pjesme, jednostavno volim da slušam kako čovjek pjeva i to je sve " rekao je Orić.

