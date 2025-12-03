Karleuša rekla šta misli, a Ceca se krije: Aca Lukas o skandalu s Naserom Orićem, "svi se drogiraju, samo ja narkoman"

Pjevač Aca Lukas spomenuo reakcije koleginica nakon što je u javnost isplivala njegova slika s Naserom Orićem

Fotografija Ace Lukasa i Nasera Orića, koja je eksplodirala na društvenim mrežama i izazvala lavinu reakcija širom regiona. S obzirom na to da je u pitanju bivši komandant Armije Bosne i Hercegovine, prvostepeno osuđen za ratne zločine nad Srbima,presuda kasnije ukinuta) Lukas se našao u centru skandala, pa je brže-bolje pokušao da objasni kako je do toga došlo.

Pjevač tvrdi da u cijeloj situaciji ne vidi razlog za dramu i da se, kako kaže, "pola Srbije druži sa njim".

Sporna fotografija je za sobom povukla i reakcije sa estrade – a među prvima se oglasila Jelena Karleuša. Lukas je iskoristio priliku da je pohvali, ali i da oštro pecne svoju dugogodišnju rivalku Svetlanu Cecu Ražnatović.

"Jelena Karleuša je jedan dobar čovjek. Ona je izrazila podršku jer tako misli. Znam je dobro, jer ona uvijek kaže da to misli. Svetlana se stalno krije iza nekih indijanaca, PR-ova. Izađi pa kaži lijepo kao Jelena što je kazala", rekao je Lukas i poslao jasnu poruku da ga ne vrijedi rušiti, jer će to, kako tvrdi, uraditi jedino on sam:

"Sebe mogu samo ja da srušim, Aca Lukas će polako postati nebitan. Nemojte to da radite. Ja ću se izvući iz ovoga, ostaće podjele među ljudima, svađe i nema smisla", rekao je folker, pa dodao za Avaz:

"Svi se drogiraju, a ispade samo Aca Lukas narkoman. To je uvijek tako".

"Pola Srbije se druži s Naserom Orićem"

Lukas je pokušao da se opravda zbog sporne fotografije, istakavši da se „pola Srbije druži sa bivšim komandantom":

„Naš prostor je takav da se jedna ista stvar koristi u različite svrhe. Ja sam 2022. godine Miloradu Dodiku dao podršku. Pomogli smo koliko god smo mogli. Nisam siguran da nam zbog toga u Sarajevu nije zabranjen koncert. To nije stvar nacionalne osnove i pripadnosti, to je stvar ljudskosti. Neko je čovjek, a neko nije. Pola Srbije i Republike Srpske druži se sa Naserom Orićem — da se čuju, da rade poslove, da razgovaraju telefonom.“

Orića tada prvi put vidio u životu.

"Ja sam čovjeka prvi put u životu vidio. Samo hoću da kažem koliko su ti dvostruki aršini zastupljeni kod nas. Sve što radim, hoću da stojim iza toga. Pokazao sam da ne mrzim nikoga, da ne pravim podjele po nacionalnoj osnovi, po boji kože. Dijelim ljude na dobre i loše. Moj obraz je čist kao suza, a koliko je čist obraz tih ljudi koji me napadaju — to oni znaju. Neću ustuknuti ni milimetar, ni pred Dodikom ni pred njegovom klikom.“