Komisija za koncesije proglasila je neosnovanim prigovor ponuđača iz Luksemburga i ocijenila da je rang-lista za koncesiju aerodroma Podgorica i Tivat sačinjena u skladu sa propisima i važećim kriterijumima.

Komisija za koncesije Vlade Crne Gore donijela je rješenje kojim je kao neosnovan odbila prigovor kvalifikovanog ponuđača Corporación América Airports S.A. iz Luksemburga, podnijet protiv rang-liste ponuđača u postupku dodjele koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat.

U obrazloženju je navedeno da je Tenderska komisija u ponovnom postupku postupila u skladu sa ranijim nalozima Komisije, otklonila uočene nepravilnosti i sačinila rang-listu sa jasnim, preciznim i detaljnim obrazloženjem bodovanja po svim unaprijed definisanim kriterijumima.

Takođe je ocijenjeno da su svi kriterijumi primijenjeni na jednak i ravnopravan način prema svim ponuđačima.