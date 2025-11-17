"Ne dozvoljavam da manipulišu i isisavaju život iz mene": Katarina Živković donijela odluku nakon skandala sa Kijom

Katarina Živković se oglasila nakon skandala s bivšom prijateljicom Kijom Kockar

Izvor: instagram/katarina_zivkovic_official

Pjevačica Katarina Živković usred skandala sa bivšom prijateljicom Kijom Kockar, istakla je da se potpuno posvetila sebi i da je mnoge ljude otpisala iz svog života.

"Ugađam sebi, u smislu da više ne dozvoljavam energetskim vampirima da isisavaju život iz mene, da manipulišu mnome, na primjer pasivnom agresijom, time što će da ćute i tome što će čekati neku moju reakciju. Sklanjam se od takvih ljudi, po cijenu da ostanem sama, sklanjaću se zato što sam shvatila da ne treba po svaku cijenu biti okružen svakojakim ljudima i treba birati dobre energije, jer svi smo mi energija i svi mu upijamo ono što neko drugi šalje", rekla je za Hype TV Katarina Živković.

"Udarila je na mene, na moju porodicu"

Kaća Živković je prethodno rekla da ne planira da se smiri i da će nastaviti da iznosi informacije o Kiji zbog toga što je ona objavila identitet njenog muža.

"Hvala svima na savjetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamjerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sam svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije riješila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih riječi i odluka", rekla je Kaća i dodala:

"Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umjesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dijete-opcija ignore ne postoji. Postaviću još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom prijetiš".

Kaća objavila sliku Kijinog ljubavnika

Nakon toga je Katarina Živković iznijela tvrdnje da je Kija, navodo, u emotivnoj vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije. Nakon toga je i objavila njegovu sliku.

Pogledajte:

Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official

(Hype, MONDO)