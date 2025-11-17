logo
"Bila sam uz tebe dok si se borila za potomstvo": Kija oštro odgovorila Kaći Živković nakon što je ujela za srce

"Bila sam uz tebe dok si se borila za potomstvo": Kija oštro odgovorila Kaći Živković nakon što je ujela za srce

Autor Marina Cvetković
0

Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera

"Bila sam uz tebe dok si se borila za potomstvo": Kija oštro odgovorila Kaći Živković nakon što je ujela za srce Izvor: Instagram printscreen

Kija Kockar (36) je oštro odgovorila pjevačici Katarini Živković (36), povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".

Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera. U nastavku obraćanja, Kija je podsjetila da je bila uz Živkovićevu u najtežim životnim trenucima.

Kockareva i Živkovićeva nekada su bile nerazdvojne:

"Za nekoga ko se borio za potomstvo, uz koga sam tada bila svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila... Tužno. Ostavi zauvijek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod", napisala je Kristina.

Izvor: Instagram printscreen / kijakockar

Kaća objavila sliku Kijinog navodnog ljubavnika

Sukob između pjevačica Katarine Živković i Kije Kockar ne prestaje, a najnovija objava Kaće da je Kockareva u vezi za oženjenim muškarcem, dodatno je podgrejala tenzije.

Nakon što je Kija ranije odgovorila na optužbe da je u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije, Kaća se sada oglasila putem društvenih mreža.

"Sa kim sam ja to je moja privatna stvar a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i liječenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima, a iz ovoga se vidi da se oseća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima", napisala je ona.

Prisjetimo se njihovog prijateljeljstva:

Tagovi

Kija Kockar Katarina Živković svađa

