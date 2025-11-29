logo
Kija Kockar napustila Srbiju nakon sukoba sa Kaćom Živković: Oglasile se komšije i otkrile sve detalje o njihovom odnosu

Autor Ana Živančević
0

Kija Kockar danima vodi medijski rat sa bivšom prijateljicom Katarinom Kaćom Živković. Domaći mediji posjetili su njen komšiluk u Beogradu, gdje Kija ima stan, i navode da je često viđaju, da je veoma ljubazna, a spomenut je i skandal koji je imala sa pevačicom.

„Posle svega što se dogodilo otišla je u Španiju da 'ohladi glavu'. Verujem da joj je ovo teško palo, povrijeđena je, vidi se. Ipak su se one družile, viđali smo ih stalno zajedno. Delovalo je da se super slažu i eto šta se dogodilo. Nisu trebale tako javno da se raskrinkaju, ali eto, impulsivnost je to“, rekao je komšija Luka.

Devojke u obližnjem kafiću kažu da ne žive u Kijinoj zgradi, ali je često viđaju jer stanuju u blizini.

„Tu je neke babe stalno saleću još iz vremena rijalitija, pa joj stalno pričaju o Slobi, Luni i sada o Kaći. One su na njenoj strani, ali se vidi da joj nije do priča sa nepoznatim ljudima o toj situaciji. Ipak, sasluša i neki neutralan komentar. Mislim da je otišla na putovanje da bi izbjegla sve to, jer bukvalno su svi pričali o tome i po mrežama. Verujem da su joj ko zna kakve poruke stizale“, rekla je Maša.

„Nikada nismo imali problem da pravi neki haos ili pojačava muziku. Živi vrlo mirno, naročito posle rijalitija. Ovo poslednje sa Kaćom što se dogodilo ne razumem, nisam baš uspio da pohvatam šta se desilo. Žena mi je objašnjavala, ali nisam razumeo. Kaću smo često viđali ranije da dolazi“, rekao je Branko.

Pogledajte fotografije Kije i Kaće:

Kija Kockar Katarina Živković

