Čini se da su se strasti smirile u pomenutoj porodici, a mnogi smatraju da su bivši supružnici ostavili po strani nesuglasice zarad višeg cilja, a to su Atina i Nika.

Izvor: Mondo/Stefan/Stojanović

Pjevačica Jelena Karleuša i nekadašnji fudbaler, a sada fudbalski menadžer Duško Tošić, zvanično su se razveli u septembru prošle godine, a poslednji put su viđeni zajedno upravo tada – na rođendanskoj proslavi svojih naslednica Atine i Nike Tošić.

Iako su mnogi na pomenutom događaju, nakon samo jedne porodične fotografije, pomislili da postoji šansa za pomirenje i nastavak braka koji je trajao 16 godina, do toga ipak nije došlo.

Naprotiv, razdor između sada već bivših supružnika se vremenom još više produbio. Pop diva je u javnosti govorila o emocijama koje i dalje gaji prema Dušku, dok, kako sama tvrdi, Tošić ne osjeća isto.

Mjesecima su se nizale teške riječi, uvrede i međusobne prozivke, ali čini se da su i Jelena i Duško u poslednje vrijeme spustili loptu, pa se više ne oglašavaju o svom odnosu.

U porodici Karleuša–Tošić donijeta je i važna odluka u vezi sa proslavom rođendana njihovih ćerki. Dok je prošle godine javnost imala priliku da vidi porodicu na okupu, ovog puta to nije bio slučaj.

Pogledajte fotografije Atine i Nike:

Vidi opis Jelena Karleuša i Duško donijeli zvaničnu odluku: Tiče se Atine i Nike, sada će sve biti drugačije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/Printscreen/duskotosic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Tiktok/Printscreen/_nikatosic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/Printscreen/duskotosic Br. slika: 8 8 / 8

Naime, Atina i Nika Tošić, koje su rođene istog dana – 5. septembra, proslavile su svoj rođendan na Mikonosu u društvu oca Duška, dok je njihova mama zbog poslovnih obaveza ostala u Beogradu.

Da je za djecu tako najljepše, potvrđuju fotografije sa putovanja koje je na društvenim mrežama podijelila mlađa ćerka poznatog para.