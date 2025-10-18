"Vidjela sam da nećemo uspjeti, agresivan je kad gubi": Karleuša udarila na bivšeg i otkrila nove detalje

Jelena je otkrila da je od samog starta znala da njen drugi brak neće uspeti.

Izvor: Kurir/ Stefan Stojanović, Starsport

Jelena Karleuša i Duško Tošić sporazumno su se razveli 2024. godine nakon 16 godina braka, a imovinu su podijelili tako što su sve zajedničke nekretnine preveli na njihove ćerke, Atinu i Niku.

Duško je tada izjavio da se nada da će ostati u dobrim odnosima sa bivšom suprugom, ali to se po svemu sudeći nije desilo, budući da su se u više navrata i javno sukobljavali.

Jelena je nedavno gostovala u jednoj emisiji gdje je, upitana da prokomentariše u kakvim je sada odnosima sa bivšim fudbalerom, otkrila da je taj brak bio osuđen na propast od samog starta i to zbog njegove izjave.

"Sjećam se da je Duškova prva zvanična izjava bila, kod Ognjena Amidžića,tada smo već bili u braku, da je on mene slušao kada je bio mali. Tada sam već vidjela da nećemo uspjeti", rekla je Jelena iskreno i priznala kakva je sada relacija između njih, tj. u kakvim su odnosima.

"Jako loši. Jako loši jer je on neko sa kim nema normalne komunikacije. To je ono od onih bivših koji su jako agresivni kada izgube", dodala je Jelena u emisiji "Bunker".