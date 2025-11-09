"Ucjenjivao me je intimnim snimcima, usred toga je umrla Divna": Karleuša o aferi sa Vranješom, spomenula Duška

Jelena Karleuša prisjetila se najtežeg perioda u životu.

Jelena Karleuša bila je u braku s fudbalerom Duškom Tošićem, a mediji su dugo pratili i jedan od najkontroverznijih trenutaka u njenoj karijeri, kada su procurile njene privatne fotografije. Ona je tada iznijela tvrdnju da ih je Ognjen Vranješ zloupotrijebio kako bi je pritiskao.

„Cijeli život sam govorila, otkad sam počela da se bavim javnim poslom, da kada bi mi se desilo da na naslovnim stranama osvane moja gola slika, da bih se ubila“, rekla je pjevačica u Vikend premijeri i započela priču o aferi s Ognjenom Vranješom.

„Moje intimne fotografije, skrinšotovi jednog videa koji se desio, niti sam znala da postoje, niti sam znala da neko skrinšotuje ekran, niti sam ja to bilo kome poslala, niti sam dala dozvolu da se to objavi, niti je to bilo namijenjeno javnosti, niti bih tako nešto dozvolila da sam bila svjesna da se to dešava. To je bio video poziv s osobom s kojom sam ja intimno komunicirala, kojoj sam vjerovala i koja je moje povjerenje zloupotrijebila na najstrašniji način. Poslije me je tim sadržajem ucjenjivao! To je kukavički čin, neko bi zbog toga izgubio glavu, polomio noge, ali ono što sa moje strane mogu da kažem – sigurna sam da ono što sam doživjela poslije u medijima, privatno i poslovno, niko to ne bi preživio...“, rekla je Karleuša.

„Moram da kažem da bi se svako na mom mjestu ubio, ali sam zbog moje djece izdržala. Morala sam djecu da ispišem iz škole, razvela sam se zbog toga, baš je bilo usred toga. To je bilo deset naslovnih strana dnevno, 45 dana, s intimnim dijelovima mog tijela. Niko nije rekao da sam žensko, da sam majka, da se krši Zakon informisanja, niko nije javno stao u moju odbranu, nijedna žena, kolege. I dan-danas, poslije toliko godina, ja trpim na društvenim mrežama zlostavljanje i konstantno pominjanje toga, kao da sam ja to slikala i željela da se objavi. Da sam se ja pitala, to niko ne bi vidio sem te osobe. Ja sam odlučila da ne budem ono što su svi priželjkivali – žrtva i neko ko će dići ruku na sebe, nego da budem heroj svog života.“

Pogledajte fotografije Jelene Karleuše:

"Ona je umrla gledajući to"

Ona je dodala da se tokom ovog skandala desila i najveća tragedija u njenom životu – kada je preminula njena majka Divna.

„Moja majka je usred toga izgubila život, baš usred toga gledajući sav taj linč, haos i moje javno poniženje. To je bilo najveće ponižavanje jedne žene koje je Srbija ikada vidjela, a da niko nije rekao: ‘Nemojte’. Ona je umrla gledajući to. Zbog sebe opraštam, ali zbog nje ne mogu. Djeci ništa nisam objašnjavala, ništa me nijesu ni pitale. Doživjele su vršnjačko nasilje, djeca su im to pokazivala na telefonima, ali me nikada nijesu pitale. Usred toga je umrla Divna, pa smo se svi iz jednog ludačkog problema i haosa prebacili u taj drugi – gubitak jedne žene koja je bila stub porodice i centar našeg svijeta“, rekla je Karleuša i otkrila da li je Duško Tošić bio uz nju tada:

„Niko nije dobijao slike od mene. To je bio video poziv, nikada nikome nijesam slala te slike ili snimke. Ne, nije, on je čak na jednoj televiziji rekao: ‘Nije mi žao, da mogu opet, uradio bih još gore.’ To je izgovorio čovjek koji ima i ćerku, koliko znam, ali nije to ni bitno. Moj tadašnji muž je sve to jako teško podnio, nije mogao da pređe preko svega toga – ni emotivno, ni balkanski muški. Povrijeđen ponos i sujeta... Mi smo se tek nedavno razveli, mučili smo se, to je bila velika agonija. Žao mi je zbog njega, još više zbog njegove majke i sestre, koje ja jako volim i poštujem, ali život ide dalje!“

Pogledajte fotografije Jelene i Divne: