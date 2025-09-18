"To je kod Duška mrtvo": Karleuša rekla da je samohrana majka, a da Tošić ima "balkanski sindrom"

Pjevačica Jelena Karleuša ponovila je da nije bila za razvod od Duška Tošića, ali da je riješila da ga "pusti"

Pjevačica Jelena Karleuša otvoreno je progovorila o razvodu od bivšeg fudbalera Duška Tošića.

Na pitanje da li to doživljava kao lični poraz, Jelena Karleuša je rekla:

"Mislim da je razvod poraz, ako pričamo o mom drugom razvodu, sa Duškom. Svaki razvod i raskid je umiranje onog što su ljudi imali i osjećali na početku veze. To je kod Duška i mene bilo moćno i divno, zato smo i dobili dvije ćerke. Nisam mogla da se izborim sa velikim pritiskom javnosti i da utičem na Duška da to prevaziđe. Ali ne mogu da kažem da ga razumijem. Kad se stavi na tas naša porodica, divna djeca i 17 godina i s druge strane pritisak javnosti, mislim da je to taj balkanski sindrom", priznala je pjevačica i otkrila da je ona bila za to da se ne razvode, već da probaju da opstanu kao porodica.

"Ja sam, naravno, bila za to da sve opstane, ali prosto nije moglo. Danas nemamo komunikaciju", priznala je Karleuša.

"Duško Tošić je divan otac"

Jelena Karleuša priznala je da je ona staratelj djevojčicama, ali da i sama potencija da se često čuju i viđaju sa ocem.

"Kad je riječ o Atini i Niki, on je divan otac, viđa se sa ćerkama redovno, lijepo komunicira sa njima. Pošto sam ja staratelj, ja sam samohrana majka i baš zato što sam dijete razvedenih roditelja i potenciram na tome da se i više viđaju sa njim", objasnila je Jelena Karleuša nedavno u emisiji "Premijera - Vikend specijal" i dodala još:

"Borila sam se po svaku cijenu i oživljavala ono što je kod Duška bilo davno mrtvo. Kada neko želi da ode, treba ga pustiti, jer po nepisanom pravilu, uvek dođe neko ko više voli", izjavila je pjevačica Jelena Karleuša.

(Telegraf.rs, MONDO)