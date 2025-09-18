logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To je kod Duška mrtvo": Karleuša rekla da je samohrana majka, a da Tošić ima "balkanski sindrom"

"To je kod Duška mrtvo": Karleuša rekla da je samohrana majka, a da Tošić ima "balkanski sindrom"

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Jelena Karleuša ponovila je da nije bila za razvod od Duška Tošića, ali da je riješila da ga "pusti"

"To je kod Duška mrtvo": Karleuša rekla da je samohrana majka, a da Tošić ima "balkanski sindrom" Izvor: Damir Dervisagic/Kurir

Pjevačica Jelena Karleuša otvoreno je progovorila o razvodu od bivšeg fudbalera Duška Tošića.

Na pitanje da li to doživljava kao lični poraz, Jelena Karleuša je rekla:

"Mislim da je razvod poraz, ako pričamo o mom drugom razvodu, sa Duškom. Svaki razvod i raskid je umiranje onog što su ljudi imali i osjećali na početku veze. To je kod Duška i mene bilo moćno i divno, zato smo i dobili dvije ćerke. Nisam mogla da se izborim sa velikim pritiskom javnosti i da utičem na Duška da to prevaziđe. Ali ne mogu da kažem da ga razumijem. Kad se stavi na tas naša porodica, divna djeca i 17 godina i s druge strane pritisak javnosti, mislim da je to taj balkanski sindrom", priznala je pjevačica i otkrila da je ona bila za to da se ne razvode, već da probaju da opstanu kao porodica.

"Ja sam, naravno, bila za to da sve opstane, ali prosto nije moglo. Danas nemamo komunikaciju", priznala je Karleuša.

"Duško Tošić je divan otac"

Jelena Karleuša priznala je da je ona staratelj djevojčicama, ali da i sama potencija da se često čuju i viđaju sa ocem.

"Kad je riječ o Atini i Niki, on je divan otac, viđa se sa ćerkama redovno, lijepo komunicira sa njima. Pošto sam ja staratelj, ja sam samohrana majka i baš zato što sam dijete razvedenih roditelja i potenciram na tome da se i više viđaju sa njim",  objasnila je Jelena Karleuša nedavno u emisiji "Premijera - Vikend specijal" i dodala još:

"Borila sam se po svaku cijenu i oživljavala ono što je kod Duška bilo davno mrtvo. Kada neko želi da ode, treba ga pustiti, jer po nepisanom pravilu, uvek dođe neko ko više voli", izjavila je pjevačica Jelena Karleuša.

(Telegraf.rs, MONDO)

Tagovi

Jelena Karleuša Duško Tošić Otac ćerke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ